4 errores cometidos por Edwin Castro tras obtener $2,000 millones en el Powerball y que ningún ganador de lotería debe cometer

Fue en noviembre de 2022 cuando nuevamente un juego de lotería en Estados Unidos hacía historia tras repartir uno de los máximos premios de los que se tiene registro, tras entregar una bolsa acumulada de $2,000 millones de dólares.

El afortunado que se llevó dicha cantidad de dinero lo hizo jugando al Powerball; sin embargo, al ser de California, no pudo mantenerse en el anonimato, dado que las leyes estatales, no lo permiten, por lo que terminó revelando su identidad varios meses después de haber obtenido el gran premio, apenas en febrero pasado.

Fue así como nos enteramos de que el ganador del máximo premio del Powerball había sido un hombre llamado Edwin Castro, del cual poco se sabe de su vida pasada hasta antes de ganar semejante suma de dinero, pero que ahora se ha convertido en un foco mediático, dadas las decisiones y conflictos que ha atravesado tras ganar la lotería.

Varios expertos en el tema y en finanzas siguen muy de cerca el caso de Edwin Castro, llegando a la conclusión de que desde que cobró su premio del Powerball, ha tomado muchas malas decisiones que podrían hacer que, como muchos otros ganadores de un significativo premio de lotería, termine mal.

3 graves errores que ha cometido Edwin Castro tras ganar $2,000 millones en el Powerball

1) Hacer compras extravagantes

Desde que recibió su premio de lotería, Castro ha gastado millones de dólares en comprar propiedades lujosos en California, particularmente en Hollywood Hills. A esto hay que agregar que también se supo que adquirió un auto deportivo de lujo y quién sabe si gastó ya en otros vehículos más.

Paul Karger, cofundador de TwinFocus, una firma de asesoramiento patrimonial, comentó en entrevista para la revista Fortune, comentó que uno de los grandes errores cometidos por los ganadores de millonarios premio de lotería, como es el caso de Edwin Castro, es actuar impulsivamente, movidos por la adrenalina, lo cual se traduce en hacer grandes compras, entre las que destacan mansiones de lujo.

Karger recomienda justamente lo contrario, no adquirir este tipo de propiedades, ya que a la larga, se convierten en una carga financiera, debido a que cuesta trabajo mantenerlas, y cuando decides venderlas, no es tan fácil colocarlas en el mercado.

El experto en finanzas también indicó que lo recomendable es que los ganadores de un premio de lotería hagan sus primeras adquisiciones o inversiones de su dinero pasados de 6 meses a un año de haberlo recibido. “Simplemente relájate. No tomes decisiones importantes ni grandes compromisos. Dejemos que las cosas se digieran”, añadió.

2) Recibir todo el premio en un solo pago

Edwin Castro optó por recibir un solo pago en efectivo de su premio del Powerball, por lo que le fueron entregados cerca de $1,000 millones, ya libres de impuestos. También pudo haber elegido el recibir todo el dinero en 29 anualidades, una opción que los asesores financieros recomiendan tomar, sobre todo cuando son premios de gran magnitud, ya que esto permite una administración prudente de la riqueza.

Sobre este punto, Nicholas Bunio, planificador financiero, resaltó que, generalmente, las personas se centran en el potencial de sus ganancias sin comprender realmente el punto de las pérdidas que estas pueden generar, sobre todo cuando se hacen compras desesperadas.

3) Problemas legales

Apenas habían pasado unos días de que se dio a conocer que Castro era el ganador de los $2,000 millones del Powerball cuando vivió su primera polémica. Un hombre llamado José Rivera interpuso una demanda en su contra, alegando que él era el verdadero dueño del ticket ganador de lotería y que Castro se lo habría robado e incluso, este lo habría amenazado de muerte.

Sin dar detalles de cómo se dieron los hechos, la denuncia de Rivera expone que el boleto ganador del sorteo, que era de su propiedad, habría sido robado por quien en ese momento era su inquilino, Urachi F. Romero, mismo que lo entregó al hoy reconocido como ganador oficial, Edwin Castro.

En mayo pasado, Romero concedió una entrevista al New York Post, Romero negó tener cualquier vínculo con Castro y aseguró que no se apropió del boleto. No obstante, admitió que Rivera, quien le alquilaba una habitación en su casa, le mostró el ticket ganador e incluso, le explicó cómo es que eligió los números ganadores.

4) No rodearse de un equipo de expertos financieros

Dadas las compras hechas por Castro, todo parece indicar que no ha recurrido a consultar a expertos en temas financieros, lo cual hubiera ayudado a que trazara un plan de lo que haría con su premio a corto, mediano y largo plazo

“La razón de esto es que el ganador promedio de lotería proviene de un entorno socioeconómico en el que generalmente no tienen la infraestructura necesaria para manejar una suma masiva de más de $ 100 millones”, explicó a CNBC Andrew Stoltmann, un abogado especializado en inversiones que ha representado a un buen número de ganadores de la lotería.

