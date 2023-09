¿Qué dicen los fanáticos de Shakira sobre su incursión en la música mexicana? 

En las redes sociales se viralizó un video de Shakira bailando y cantando al ritmo del regional mexicano. Esta pequeña muestra será parte de lo que pronto veremos, pues la cantante colombiana pronto estrenará un tema junto a la agrupación Fuerza Regida.

En este video que se ha vuelto viral vemos a la cantante colombiana presumiendo sus pasos al ritmo de este famoso género musical luciendo un atrevido atuendo con flecos y botas altas, todo en color negro, además de un sombrero que combina perfectamente.

Este acercamiento de Shakira a la música mexicana ha generado múltiples opiniones en las redes sociales. Muchos están de acuerdo con esta decisión de incursionar en este ámbito musical, mientras que otros lo rechazan.

“Ya estoy cansada de lo mismo”, “No le pega nada este estilo”, “Shakira ES UN MEME que entienda que no le queda esa voz para la ranchera”, “No le queda”, “Perdón Shakira eres una reina y todo, pero mi opinión no me gusto la canción” y “No lo puedo evitar, me parece cómico” son algunos de los mensajes negativos.

Por otra parte, están los que apoyan a la colombiana con este tema: “A ella le queda bien todo lo que haga es la mejor artista mundial”, “Wao esta mujer como siempre sacándola del estadio”, “Diosa, lo que haga lo hace espectacular!!”, “Shakira todo lo hace bien”, “Ella siempre se ve hermosa haga lo que haga” y “Éxitos a Shaki @shakira en su nueva canción” son parte de los mensajes de apoyo.

