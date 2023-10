Paunovic reconoce el mal momento de Chivas de Guadalajara y pide perdón a la afición

El director técnico de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Veljko Paunovic, ha enfrentado una complicada temporada al perder el liderato que consiguió el equipo con los primeros tres duelos del torneo Apertura 2023 de la Liga MX; ahora su objetivo es poder ganarle a los Rojinegros del Atlas con la finalidad de poder recibir un poco del perdón de la afición para mantener al equipo con opciones para la Liguilla.

Durante una conferencia de prensa el estratega del Rebaño Sagrado admitió que la relación con la fanaticada no está para nada bien y por este motivo se registraron los abucheos contra Alexis Vega y Víctor Guzmán en los últimos partidos celebrados en el Estadio Akron; a pesar de eso confía en poder regresar a la senda del triunfo para buscar conquistar el título de campeón del balompié mexicano.

“La afición es siempre el pulsómetro de las cosas que están pasando alrededor del equipo y dentro de la cancha. Y es un gran receptor, y es muchas veces un juez. Nosotros, aparte de la obligación y de todo lo que representa Chivas para nuestra afición y para nosotros, estamos pasando un momento obviamente complicado y estamos haciendo, a base de humildad, trabajo y enfoque, estamos trabajando para recuperar la conexión y la confianza de nuestra afición”, expresó.

“Lamentablemente, en situaciones como esta, a la afición no le puedes pedir más. La afición siempre nos apoya y en los momentos cuando nos critica es porque obviamente quieren nuestra reacción, quieren que nos mejoremos y no se puede reprochar nada. Pero desde luego que siempre necesitamos. Y más en un partido como este. Yo digo, yo he sido futbolista y cuando la situación es difícil, todos dentro del campo sabemos que es difícil. Nos hemos puesto en una situación difícil y sabemos que cuando pisamos el Akron que la afición tiene el poder, todo el poder de pitarnos y de abuchearnos y de no estar con nosotros”, agregó.

Actualmente las Chivas de Guadalajara acumulan un total de seis partidos sin poder alcanzar la victoria y esto ha generado una importante fuga de puntos que complica su rendimiento dentro del campeonato; especialmente tras la gran actuación que tuvieron durante el torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

“En parte este equipo también necesita un abrazo, un apoyo, necesita un perdón que creo que por el que estamos trabajando también. Y para no extenderme más, el equipo el sábado espero que esté mejor que nunca y generar ese perdón en la cancha”, enfatizó Paunovic.

“Yo creo que es una gran oportunidad, siempre digo esto, en el fútbol, voy a dar un ejemplo de un jugador que tenemos aquí que está casi año y medio sin jugar, JJ Macías. Imagínense lo que habría dado o lo que daría si podría jugar este partido. Y lo digo porque así es como tienen que esa hambre y esa sensación de oportunidad que tenemos por delante de reparar toda esta situación, de recuperar nuestra identidad y nuestra responsabilidad que tenemos hacia nuestra afición y sobre todo darles la alegría en un partido tan importante”, concluyó.

