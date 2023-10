Israel mató a otro comandante de Hamás en plenos bombardeos a gran escala contra la franja de Gaza

El Ejército de Israel mató a otro comandante de la organización islamista Hamás en medio de los bombardeos a gran escala hacia la franja de Gaza. En las últimas horas, ha atacado más de 250 objetivos de ese movimiento terrorista que hace una semana irrumpió violentamente y de forma sorpresiva en territorio israelí y asesinó a cientos de personas.

Las fuerzas de seguridad y la agencia de seguridad Shabak dijeron en un comunicado conjunto, citado por la agencia de noticias Efe, que el comandante de Seguridad Nacional del Distrito Sur Muetaz Eid murió en uno de los ataques, ejecutado gracias a información precisa de inteligencia.

En el texto, indicaron asimismo que los objetivos atacados por Israel incluyen cuarteles militares de Hamás y la Yihad Islámica Palestina, puestos de observación y varios sitios de lanzamiento de cohetes que han sido localizados.

Ruinas de un edificio destruido por un ataque israelí. Foto: Mohammed Abed / AFP via Getty Images

Altos mandos militares israelíes habrían informado a The New York Times que contemplan la invasión terrestre de Gaza en los próximos días para acabar completamente con Hamás. Las declaraciones, pese a que son alarmantes, no sorprenden. Desde hace días, el gobierno liderado por Benjamín Netanyahu ha pedido a miles de palestinos que abandonen la franja ante la intensidad de los ataques y los riesgos.

Desde el domingo 8 de octubre, Israel aplicó una estrategia de cierre total de Gaza para impedir la entrada de alimentos, agua, ayuda humanitaria o electricidad, como medida de presión hacia Hamás para forzarlo a que libera a un indeterminado número de rehenes israelíes y de otras nacionalidades.

Otro líder de Hamás muerto

Israel informó este domingo en la mañana que mató a Bilal al Kedra, un comandante de las Brigadas al Qasam, un brazo armado de Hamás. Este grupo habría liderado el ataque contra un kibutz el sábado 7 de octubre, cuando los terrorista atacaron brutalmente a más de 1.000 personas. Muchas de ellas jóvenes que disfrutaban de un festival de música electrónica a cielo abierto.

En Gaza, indicó la agencia Efe, el número de muertos alcanzan los 2,700 y el de heridos rondan los 9,600.

Sigue leyendo:

• Mujer interrumpió con gritos en defensa de Gaza discurso de Biden en Washington: “¡Alto al fuego!”

• Ron DeSantis dijo que Estados Unidos no debería recibir refugiados de Gaza: “Todos son antisemitas”

• Israel planea invasión terrestre sin precedentes para destruir el liderazgo de Hamás, según informes