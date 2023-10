Pintora iraní cuenta toda la verdad tras su encuentro con Cristiano Ronaldo: Desmiente los latigazos

El futbolista portugués y estrella del Al-Nassr de Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo, vivió un momento bastante complicado durante la última semana al terminar en el medio de las críticas sobre una presunta condena de 99 latigazos que tendrían que recibir en Irán por haber abrazado a la pintora Fatemeh Hamami Nasrabadi; el artillero tuvo un emotivo encuentro con la artista en la ciudad de Teherán al recibir unos cuadros pintados por ella con motivo de su visita al país.

Tal fue el alcance de la información suministrada por los medios de comunicación de el país que dicho castigo se viralizó en todo el mundo; por tal motivo la embajada de Irán en España desmintió estas acusaciones y la propia artista (que presenta una parálisis en el 85% de su cuerpo) decidió acabar con la polémica y habló al respecto en una entrevista ofrecida al Diario Olé.

“Las noticias falsas me ponen muy triste y me enojan. Estaba muy feliz de ver a Cristiano y regalarle los cuadros (…) Cristiano Ronaldo es un personaje extremadamente profesional y ético que siempre se involucra en grandes asuntos de caridad, y me abrazó con amor y cariño”, expresó Fatemeh Hamami Nasrabadi.

La pintora detalló que los abogados que difundieron la noticia a los medios de comunicación iraníes dieron a conocer esta información sin su consentimiento o el de su familia; admitió que en ningún momento se sintió ofendida por la muestra de cariño del atacante portugués al conocerla y aseguró que se sintió bastante bien por la conversación y el momento que vivieron juntos.

“Abogados desempleados hicieron acusaciones en su contra sin mi permiso o el de mi familia. En Irán ha cometido un delito por abrazarme, mientras que nosotros nunca hemos tenido ninguna queja… Estoy muy agradecida a Ronaldo por su amor y cariño hacia mí. Espero que le pase lo mejor en la vida y fútbol”, resaltó la artista.

“Nadie le dijo nada sobre las leyes de Irán y él tampoco lo sabía, pero el abrazo de Ronaldo fue por su amor y hermandad, y no tenía mala intención. Mi familia y yo no tenemos quejas sobre este tema, sólo queremos negar estas acusaciones contra Cristiano”, reconoció la artista al afirmar que Ronaldo no sabía que estaba prohibido tocarla según las leyes de Irán.

Para finalizar, Hamami Nasrabadi mostró su total rechazo con la presunta condena de 99 latigazos sobre Cristiano Ronaldo y destacó que nadie tiene el derecho de aplicarle esta condena.

“Nadie tiene derecho a condenarlo cuando no tiene denuncia judicial. En primer lugar, Cristiano Ronaldo desconocía esta ley en Irán y, en segundo lugar, mi familia y yo no tenemos quejas, por lo que estos rumores y noticias son completamente rechazados”, concluyó.

