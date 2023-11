Anciano celoso apuñaló a su ex y mató a su amigo: acusación en Nueva York

Sylvester Harris, hombre de 71 años, fue arrestado como sospechoso de apuñalar y golpear a su ex novia y matar a su amigo en un supuesto ataque de celos dentro de un apartamento en Brooklyn (NYC).

Harris supuestamente realizó el brutal doble ataque entre la noche del 24 de octubre y la madrugada del 25 dentro de un apartamento en Willmohr Street cerca de East 92nd Street en el vecindario Brownsville, según una denuncia penal.

Entre las dos víctimas no había una relación íntima, sólo eran amigos, dijo desde el hospital la mujer sobreviviente de 49 años, cuyo nombre no ha sido divulgado. Desde el principio ella había identificado a Harris como su atacante y ex novio, pero el sospechoso no fue detenido sino casi dos semanas después del crimen.

Harris supuestamente estranguló a su ex novia, quien tenía dos órdenes de protección activas en su contra, antes de golpearla con una palanca y apuñalarla varias veces, reseñó New York Post.

De manera similar también atacó a su amigo, James Quigley, de 60 años, golpeándolo con la palanca y apuñalándolo hasta matarlo, según fuentes policiales.

Quigley fue declarado muerto en el lugar, mientras que la ex novia de Harris fue salvada en el Brookdale University Hospital and Medical Center. Las dos órdenes de protección que ella había obtenido en su contra fueron emitidas con pocos días de diferencia, el 26 de julio y el 1 de agosto, y expirarían en enero y febrero del próximo año, según la denuncia.

Harris fue arrestado el viernes y procesado en el Tribunal Penal de Brooklyn el sábado por cargos de homicidio, intento de asesinato, obstrucción criminal de la respiración o la circulación sanguínea, posesión criminal de un arma y desacato criminal.

Un juez de Brooklyn ordenó su detención sin derecho a fianza y está previsto que regrese a la corte el jueves, dijeron los fiscales.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En un caso similar de violencia doméstica, a fines de octubre un hispano baleó mortalmente a su novia irlandesa y luego a sí mismo dentro de un apartamento en Queens (NYC).

Un reciente reporte de NYPD alertó que los apuñalamientos mortales han subido 29% este año en la ciudad en comparación con antes de la pandemia (2019). Los ataques con armas blancas se han vuelto más frecuentes en diversos escenarios: calles, edificios, hogares, buses, Metro, fiestas, escuelas y hasta establecimientos comerciales y zonas de cajeros automáticos ATM.

Estar en una relación abusiva es complicado. El amor, los niños, la familia, la comunidad, el dinero, la seguridad – irse nunca es tan facil. — Office to End Domestic and Gender-Based Violence (@nycendgbv) April 11, 2022

Busque ayuda