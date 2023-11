Bebé hallado muerto en su hogar: investigación policial en Nueva Jersey

La Fiscalía del condado Bergen de Nueva Jersey y la policía local están llevando a cabo una investigación luego de que un niño de 2 años fuese hallado muerto en su hogar en Bergenfield.

Según la policía, los oficiales respondieron a una llamada al 911 sobre un bebé que no respondía el domingo después de las 5 p.m., en una casa en Brook Street, reportó NBC News.

El niño fue llevado al Holy Name Medical Center, donde su muerte fue certificada. Los detalles que rodearon el deceso aún no han sido determinados y no está claro quiénes se encontraban en el hogar con él.

El médico forense tiene pendiente determinar la causa de la muerte. Al momento no ha habido detenciones ni acusaciones.

Al día siguiente, el lunes, también en Nueva Jersey una madre fue arrestada después de que su hijo de 5 años fuese apuñalado en su hogar Newark, la ciudad más poblada del estado.

En un caso similar, a fines de octubre una joven madre de 23 años fue arrestada en El Bronx bajo cargos de intento de homicidio por supuestamente enfermar a su niña con medicamentos que no necesitaba, dijo la policía de Nueva York.

Hace un mes una abuela hispana fue arrestada luego de confesar que había apuñalado a su nieta de 5 años en un hogar en Paterson (NJ). En agosto una mujer adulta y una niña de 12 años fueron apuñaladas en su residencia en Newark.

Si usted es víctima o sospecha que alguien algún está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda