Le hicieron un tatuaje en la cara y explotó de furia por el diseño: “Me arruinaste la cara”

Hacerse un tatuaje es una decisión que se tiene que tomar a conciencia, sobre todo si este lo haremos en un sitio sumamente visible, ya que un error en el diseño puede costarnos no solo un gran disgusto, sino también el que seamos objeto de críticas y burlas.

Eso fue lo que le ocurrió a una usuaria de TikTok, quien subió a esta red social una historia en donde narró cómo es que deseaba hacerse un tatuaje en la cara, simplemente por el deseo de “acumular una buena experiencia”, cosa que terminó convirtiéndose en uno de los peores errores de su vida.

“Esta vez me pasé… Me fui al carajo y estuve llorando hasta recién”, es lo que cuenta esta chica de nombre Milena, originaria de Rosario, Argentina, la cual quería hacerse un pequeño tatuaje en la parte superior de la mejilla derecha, de un diseño en específico: un diminuto corazón negro.

El problema fue que Milena tenía poco tiempo de haberse mudado a Córdoba y no conocía ahí a ningún tatuador. Luego de unas semanas, conoció a un chico que le prometió que podía hacerle el tatuaje y en el que ella confió, pues consideraba que “dibujaba bien”.

Así que acordaron fecha y hora para hacerse el tatuaje. Milena llevó ese día el diseño que quería y comenzó la sesión para hacerse el tatuaje; sin embargo, la mujer presintió a la mitad que algo no iba bien, lo cual era cierto.

“Termina el tatuaje, voy al espejo y yo soy una persona muy directa. No pude evitar decirle: ‘Chabón, ¿qué me hiciste?’… Me arruinaste la cara”, fue lo que Milena expresó al verse en el espejo, ya con el tatuaje en la cara hecho.

“Todo bien con acumular experiencias, pero ahora me quiero matar”, agregó la chica, quien ahora pidió ayuda a sus seguidores para saber qué puede hacer y cómo lidiar con esta situación.

En las imágenes, se puede ver que el tatuaje no tiene la forma de un corazón, lo cual dio cuenta de la inexperiencia del tatuador en el que había confiado la chica. “¿Saben qué me dijo el chabón? Me dijo que fue porque ‘no estaba cicatrizado todavía'”, agregó.

El video se hizo viral y muchos usuarios también compartieron sus experiencias con algún tatuaje fallido que se realizaron.

