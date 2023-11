Jermall Charlo le manda un mensaje al Canelo Álvarez tras su combate: “Escógeme a mí”

El boxeador estadounidense Jermall Charlo tuvo una muy positiva noche este fin de semana al conseguir una importante victoria por decisión unánime sobre José Benavídez (hermano mayor de David Benavídez) y así poder regresar de manera triunfal a los cuadriláteros luego de dos años de ausencia.

Este hecho y la buena actuación que demostró en el ring le abre la posibilidad a nuevos enfrentamientos que le permitan colocarse en la cima del deporte al poder buscar combates mucho más estelares en la escena internacional; una muestra de esto fue el reto que le lanzó al mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez tras ser declarado ganador de la pelea.

Lo que sucede es que Charlo decidió retar al campeón indiscutido de los pesos supermedianos como un gesto para intentar vengar la derrota que sufrió su hermano Jermell Charlo contra el tapatío el pasado 30 de septiembre, enfrentamiento en el que el Canelo logró una contundente victoria contra el estadounidense.

“Escógeme a mí (Álvarez)… sé que van a decir que ya peleó con mi hermano gemelo (Jermell), pero yo seré un gemelo totalmente diferente cuando me enfrente. No estoy criticando nada de lo que hizo mi hermano, se atrevió a querer ser grande, subió dos divisiones para pelear con Canelo”, expresó Charlo en sus declaraciones.

El estadounidense no se mostró para nada contento del resultado registrado contra su hermano en el T-Mobile Arena de Las Vegas en la categoría de las 168 libras, por lo que consideró que tiene todas las cualidades para poder derrotar al Canelo Álvarez y así hacerse con los cinturones.

Charlo también habló sobre lo importante que es para él el triunfo sobre José Benavídez, debido a que lo consideraba un fuerte contrincante y consideró que esto lo coloca un paso más cerca de sus aspiraciones.

“Canelo está en otro nivel totalmente diferente que Benavidez. Esa pelea (con Canelo) me habría hecho levantarme. Yo no me sentía particularmente motivado por esta pelea”, concluyó el norteamericano.

