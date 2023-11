¿Yankees con la fórmula Moneyball?: “Un equipo no debería necesitar una nómina de $300 millones de dólares”

Los New York Yankees comenzaron a trabajar en su temporada baja desde el momento el que culminó su participación en la zafra de este año y entre sus objetivos para el siguiente curso está el conformar un equipo que requiera menos dinero, pero que tenga equilibrio entre juventud y veteranía, así lo dejó saber el propietario de la organización Hal Steinbrenner.

El dueño principal de los Yankees dio pistas de lo que su gerencia buscará en las venideras Reuniones de Gerentes Generales de Grandes Ligas que comienzan la próxima semana.

“Vamos a estar activos, como siempre, en el mercado de agentes libres y en el de cambios (…) Como siempre, [cuando] sale dinero de la nómina, mi familia hace todo lo posible para que regrese ahí. Eso no va a ser diferente este año”, expresó Steinbrenner.

Hal Steinbrenner (D) confía en Aaron Judge (I) para lidera la reestructuración de la organización. Crédito: Dustin Satloff | Getty Images

En los día recientes, los Bombarderos de Bronx han sido vinculados a la posible adquisición del dominicano Juan Soto vía cambio desde los San Diego Padres o al agente libre Cody Bellinger, ambos jardineros, sin embargo parece que sus objetivos van en otra dirección.

Y es que el equipo tuvo una nómina de $278 millones de dólares en 2023, la segunda más alta de MLB, y para este 2024 tienen comprometidos $173.5 millones, por lo que se espera que puedan buscar uno o dos jugadores importantes, aunque el dueño ha opinado que una nómina alta no garantiza ganar el campeonato.

“Sí, creo que un equipo no debería necesitar una nómina de US$300 millones. Nadie lo ha hecho todavía; los Rangers no lo hicieron, los Astros no lo hicieron el año pasado. Lo que necesitas es una buena mezcla de jugadores veteranos e, igualmente importante, una buena mezcla de jugadores jóvenes”, puntualizó.

Para ello, el empresario explicó que parte de su plan sobre la siguiente campaña pasa por dar mayor oportunidad a los jóvenes y que estos sean apoyados por los veteranos y jugadores de jerarquía como el capitán Aaron Judge, Giancarlo Stanton y el pitcher Gerrit Cole.

“Van a ver que nos vamos a rejuvenecer un poco. Van a ver a uno o más de los muchachos que vieron en septiembre en el roster del Día Inaugural, esa es la esperanza. No sé cuántos de ellos, pero seremos más jóvenes. Van a tener sus oportunidades, igual que [Anthony] Volpe tuvo la suya y lo hizo muy bien”, enfatizó.

