Tony Peña, mánager dominicano, reconoció su deseo de volver a dirigir en Grandes Ligas

El icónico mánager dominicano Tony Peña, actualmente dirigente de las Águilas Cibaeñas de la LIDOM, ha manifestado su deseo de volver a ser entrenador en las Grandes Ligas tras casi 19 años de su última experiencia en un cargo de este tipo, cuando estuvo al frente de los Kansas City Royal.

En una entrevista concedida a una emisora radial de su natal República Dominicana, Peña dejó saber que confía en poder volver a liderar un equipo en la MLB y reconoció que esta temporada con el conjunto ‘aguilucho’ forma parte de su proceso para lograr dicho objetivo.

“No puedo esconder que me gustaría volver a dirigir en las Grandes Ligas y esta nueva experiencia con las Águilas forma parte de este proceso, el cual espero concretar. Todo el mundo sabe que soy un hombre de béisbol”, expresó el excoach de los New York Yankees.

Tony Peña (I) detiene a Rob Thompson (D) durante una discusión con un umpire. Crédito: Gregory Shamus | Getty Images

La única experiencia del quisqueyano como piloto en Las Mayores estuvo llena de altibajos, y es que en su segunda de las cuatro temporadas (2002-2005) con el equipo de Kansas City, se llevó el galardón a Mánager del Año de la Liga Americana, sin embargo si récord final en ese lapso fue de 198 victorias y 285 derrotas.

Peña, fiel a su estilo de la ‘vieja escuela’, ha dejado saber que no comparte mucho de las regla que se llegaron a implementar o que se siguen usando en el béisbol actual, como las ya eliminadas formaciones defensivas o las bases por bolas que se otorgan sin que el pitcher realice algún lanzamiento.

“Ya gracias a Dios que las defensivas especiales fueron abolidas y de las bases por bolas considero que hay muchos lanzadores descontrolados que durante el proceso de otorgar las cuatro malas pudieran realizar un envío desviado, que puede producir que un corredor de la intermedia avance a la antesala, por ejemplo”, expresó el dirigente de 66 años.

En ese sentido, se mostró a favor de la implementación del reloj para lanzadores y bateadores. “Es bueno para que los partidos retornen a las décadas pasadas cuando la mayoría de los juegos duraban menos de tres horas”, puntualizó el exreceptor de MLB.

Tony Peña aclaró que pese a su deseo de dirigir en Grandes Ligas, no tiene ofertas para ello, aunque espera que esta temporada en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) le sirva para llamar la atención de alguna organización.

Lea también:

– Quedan menos pitchers en el mercado: Sonny Gray firma con St. Louis Cardinals por $75 millones de dólares

– Una clarividente predice con cuál equipo podría firmar Shohei Ohtani en las Grandes Ligas

– Jordan Montgomery y el dominicano Frankie Montás podrían volver a los New York Yankees en 2024, según reportes