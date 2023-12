Gerard Piqué predice el futuro del Barcelona y el Real Madrid: “Se están endeudando”

El exjugador del FC Barcelona y presidente de la Kings League, Gerard Piqué, ofreció una análisis sobre la industria del deporte actual y de como los modelos de negocio en Europa se han visto superados por los de Estados Unidos durante el Business Sport Forum de Expansión y se debe realizar un drástico cambio de pensamiento.

Piqué detalló que el deporte convencional irá perdiendo fuerza hasta el punto de morir si no se cambian las estrategias actuales y se toman nuevos mecanismos que puedan atrapar a un público más joven que se convertirá en un futuro en las personas que disfruten de sus transmisiones y eventos.

“Al final, el deporte va hacia hacer competiciones más cortas y más únicas. El claro ejemplo es la NLF, son cuatro meses de competición y se paraliza el país. Tienes récords de audiencias. Creo que el futbol debería ir hacia ahí. Si todos los organismos se juntaran y dijeran “no puede ser que haya 80 partidos a un año”. Hay demasiados partidos y la gente no sabe ni lo que se está jugando”, expresó.

“Y luego a nivel deportivo el nivel baja. Si se juntaran y dijeran vamos a hacer un calendario de menos partidos pero que fueran más premium. En vez de ligas de 20, de 16 o hasta de 14. La Champions de menos equipos”, agregó.

Asimismo hizo referencia a la situación que atraviesan grandes colosos del fútbol mundial como el FC Barcelona y el Real Madrid, a los cuales recomendó convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) para seguir siendo competitivos si no se crea una Superliga.

“¿Ves que habrá cambios drásticos? “Creo que vamos a ver cambios, no sé hasta qué punto van a ser drásticos. Lo que sí tengo claro es que Barça y Madrid lo que están intentando con la Superliga es que al menos la gente se dé cuenta es que con esta línea no pueden continuar, porque hay otra evidencia, que a mí me afecta positivamente, pero tango más capacidad para poder argumentarlo, es el hecho del reparto de los derechos de televisión”, resaltó.

“Se reparten 2.000 millones y hay clubes que tú ves que por audiencia que no tiene sentido que reciban ese dinero. El Andorra es un caso muy extremo, si lo subimos a Primera te garantizas 50 millones de derechos, y el Barça y el Madrid tienen 150 millones cuando tienen cien mil veces más fans. Esa injusticia no me parece bien, te dirán que hay clubes que están viviendo de ellos. Hay partidos en Primera que los ve muy poca gente, y luego ves que el reparto es muy parecido. Ya te digo yo que todos los grandes de Europa están deseando hacer algo así”, afirmó Piqué.

Para finalizar, Gerard Piqué aseguró que los actuales modelos de negocios establecidos por LaLiga se encargan de beneficiar a los equipos más pequeños, mientras que perjudica a los más grandes.

“En LaLiga están la mayoría alineados menos los dos grandes que piensan distinto. Yo entiendo que no puede haber una diferencia abismal entre los grandes o los pequeños, porque si no los demás no pueden competir. Pero ahí es donde voy a que no hace falta tener ligas de 20 equipos, tienes que ir a algo más Premium, hasta con 12 equipos una Liga sería igual de potente. Y ahí sí que un reparto más equitativo tendría más sentido. Hay equipos que no quiero decir el nombre para no molestar a nadie, por eso hablo del Andorra. Si el Andorra subiera se estaría beneficiando claramente de estar en Primera porque hay clubes que se benefician del atractivo de Madrid y Barça. Pero sin Barça y Madrid el Andorra valdría cero. Ahora mismo el pastel no está bien repartido”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Lionel Messi se enfrentará a la selección de El Salvador en un juego amistoso contra Inter Miami

–Jaime Lozano se olvidó de la selección mexicana y disfrutó del concierto de Luis Miguel

–José Reynoso: “Al Canelo Álvarez todos lo quieren enfrentar, por el dinero”