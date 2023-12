Carlos Calderón revela todos los detalles del nuevo proyecto que tiene junto a Vanessa Lyon

La semana pasada Carlos Calderón compartió una noticia en la red social de la camarita que lo tenía muy contento y se trata de un nuevo proyecto profesional con su amada Vanessa Lyon. A su vez, el secreto fue revelado y People en Español tuvo la exclusiva de lo que se trata, pues va alejado de su pódcast, que tiene pocos días de haber sido estrenado.

“(En) una historia con altos y bajos, (el propósito) fue hacer algo juntos, hacer algo que nos uniera. Hacer algo que nos rentara, que nos pusiera la mente en un mismo camino“, comenzó diciendo el presentador de televisión.

La venezolana también participó en dicha entrevista y comentó el inicio del proyecto: “Todo empezó con la hieloterapia”.

“La usaba desde hace mucho, pero no sabía que era tan popular hasta que Vanessa me enseñó todo. A mí siempre me decían los maquillistas: ‘¡Qué bonita tu piel’, y yo me hacía el loco porque no les decía: ‘Es que me pongo hielo'”, dijo el mexicano, siendo así como terminarían fundando ‘Gelato For Your Face’.

La arquitecta reveló que: “Carlos fue el conejillo de indias. En medio de la pandemia le dije a Carlos que la gente [había] perdido su identidad y (el) amarse (por) su belleza. Carlos veía que yo me ponía hielo y se lo ponía él”.

“Fueron meses experimentando en la cara de Vanessa y en la mía, y cuando llegamos a una fórmula casera fuimos con la carreola y Tupperwares [llenos de mezclas del producto] a uno de los laboratorios más importantes del sur de la Florida que nos recibieron con la cara de Wow (sí funciona). (Fuimos) como la familia Burrón”, expresó Carlitos durante la entrevista.

Carlos Calderón ha demostrado que la superación profesional es con él. / Foto: Mezcalent.

Carlos Calderón habla sobre su ámbito personal

“Estamos muy bien, acabamos de pasar un Día de Acción de Gracias muy bonito, en familia y ahora preparándonos para Navidad. El fin de semana fuimos a comprar el arbolito y estamos muy molestos porque compré dos cajas de luces y no me fijé que unas eran blancas y las otras menos blancas (risas)”, manifestó el exconductor de ‘Despierta América’.

¿Cómo está Vanessa Lyon actualmente?

“Fue algo natural, es muy bonito experimentarlo uno mismo. En mi caso por el trabajo me tocaba muchos años tener Navidades en casa de amigos, pero sentir que armas tu propio árbol para tu familia y hacer estas memorias para ti, es un significado emocional diferente”, dijo la venezolana.

