Hallan hombre muerto en zona boscosa en Nueva York

Un hombre fue encontrado muerto entre la maleza en una carretera en El Bronx, reportó la policía de Nueva York.

Las autoridades encontraron al hombre inconsciente cerca de 301 Shore Rd. alrededor de las 3 a.m. del miércoles. El cuerpo no tenía heridas visibles, dijo la policía. Su nombre y edad no fueron dilvulgados.

El médico forense tiende pendiente determinar la causa y momento del deceso. Al momento no hubo otra información disponible, acotó Pix11. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

El hallazgo de personas muertas en sitios públicos no es poco común en Nueva York y a veces toma tiempo identificar a las víctimas. A fines de noviembre un hombre y una mujer jóvenes fueron encontrados muertos con pocas horas de separación en Brooklyn y Manhattan.

A mediados de ese mes un cuerpo sin cabeza ni brazos fue encontrado en la arena de una playa en el vecindario Rockaways. Fue el tercer cadáver hallado en una zona pública en Queens en menos de una semana.

A fines de octubre un cuerpo humano adulto fue encontrado dentro de una bolsa de basura en una calle en El Bronx (NYC). En septiembre un cadáver con larvas fue hallado en el estacionamiento de una sucursal de TD Bank en Queens (NYC).