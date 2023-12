Jamie Foxx está de regreso y lo celebra con una impresionante decoración navideña

A inicios de este año el actor y comediante estadounidense Jamie Foxx tuvo que retirarse de las cámaras porque fue diagnosticado con una enfermedad que lo hizo pasar momentos muy difíciles. Hasta la fecha no se ha informado sobre el nombre de la enfermedad.

Varios meses después Foxx reapareció durante un evento organizado por Critics Choice Awards, al subir al escenario abrió sobre su experiencia y confesó que durante un tiempo no podía ni caminar.

“Quiero agradecer a todos. He pasado por algo, he pasado por algunas cosas. Y ahora valoro cada minuto. No le desearía lo que pasé ni a mi peor enemigo porque es difícil cuando casi termina. Cuando ves el túnel. Vi el túnel, no vi la luz”, dijo Foxx.

El actor fue reconocido por el papel que interpretó en ‘The Burial’ (2023), película dirigida por Maggie Betts.

Además de su aparición en el evento, el actor también está aprovechando su regreso para celebrar la temporada navideña por todo lo alto.

Foxx decidió decorar su gran mansión en Agoura Hills, California, con todas las luces y elementos decorativos para resaltar entre toda la comunidad.

La mansión de Jamie Foxx ocupa un lote de 45 acres. Crédito: Grosby Group

Esta propiedad está valorada en $10.5 millones de dólares, ocupa un lote de 45 acres y la casa principal tiene una extensión aproximada de 20,000 pies cuadrados.

Toda la estructura principal de dos plantas fue cubierta de luces cálidas: las columnas, barandas de las terrazas, marcos de las ventanas y más.

Al exterior las áreas verdes también fueron decoradas con instalaciones de luces, incluso estas áreas son dignas de ser visitadas a modo de espacio turístico.

También hay grandes pinos de Navidad que, sin duda, resaltan entre todos los árboles que han puesto otras estrellas del entretenimiento.

En la parte delantera de la vivienda, los visitantes serán recibidos por una gran fuente decorado con una figura de muñeco de nieve y otro de Santa Claus.

Jamie Foxx no escatimó en la decoración de su mansión. Crédito: Grosby Group

