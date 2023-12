Doña Rosa Rivera recuerda a su hija Jenni y habla de los conflictos que hay en su familia

Doña Rosa Rivera habló sobre los conflictos que enfrenta su familia y recordó el trágico accidente en el que murió su hija Jenni hace 11 años.

En una entrevista con el programa ‘Al Rojo Vivo’, que transmite Telemundo, la matriarca de la familia Rivera habló de aquel fatídico día en su vida y en la de su entorno.

Una de las primeras cosas que reveló fue cómo se enteró de que su hija había muerto: “Suena el teléfono y lo contesto y viene un fan de Jenni y me dice ‘doña Rosa, ¿sabe que el avión de Jenni está desaparecido?’ Y le dije yo que no”.

Comentó que varios de sus hijos mantuvieron silencio sobre lo ocurrido, pese a que ya sabían que el avión en el que viajaba la cantante de música regional mexicana había caído.

Entrevista a doña Rosa Rivera

Doña Rosa incluso tenía la esperanza de que hubiese una equivocación con el avión, pero la realidad fue totalmente distinta.

Luego de varios años de este hecho, siente que Dios le envió a Jenni a su vida para aprender muchas cosas y eso es algo que agradece.

En la entrevista también recordó uno de los momentos más emotivos que vivió con la artista y fue cuando grabó el tema ‘Resulta’, que le dedicó a doña Rosa por su divorcio con don Pedro Rivera, algo que a la famosa hizo sufrir mucho, al grado de llorar cada vez que interpretaba esa canción.

“El ex de ella me dijo que no podía grabar esa canción porque estaba llora y llora”, afirmó.

La madre de la celebridad comentó también la situación que enfrenta su familia, que se ha visto dividida en los últimos años por varios conflictos.

“Yo pienso que en esa parte estamos mal, pero los nietos tienen el derecho de pedir cuentas de lo que su madre hizo, pero yo tengo la plena seguridad de que cuando yo estuve trabajando se le daban todas las regalías de Jenni, porque tienen un abuelo que tiene muchos defectos, pero rata no es”, comentó.

Varios usuarios reaccionaron a estas declaraciones y consideraron que doña Rosa y su ex deben intentar mediar para que las diferencias en la familia Rivera se terminen.

Sigue leyendo:

· Aumenta la controversia: Juan Rivera le lanza duro mensaje a su sobrina Chiquis

· Juan Rivera le exige a Chiquis que arregle los derechos de autor del tema “Abeja Reina”

· Sentado junto a Juan y Rosie Rivera, don Pedro asegura estar triste por la demanda que sus nietos interpusieron en su contra