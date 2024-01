Trump no podrá presentar él mismo los argumentos finales por el caso de fraude en NY, dice el juez

Al expresidente Donald Trump no se le permitirá presentar su propio argumento final en su juicio por fraude civil en Nueva York, decidió el juez Arthur Engoron, quien supervisa el caso.

La decisión de Egoron se produce luego de que Trump se negara a decir que se apegaría a los hechos del caso y no participaría en ningún ataque.

El juez explicó en una carta a la defensa que asume que Trump no hablará mañana en el juzgado, ya que no ha recibido respuesta a los “límites razonables y legales” que impuso a sus alegatos.

Un intercambio de correos electrónicos entre el abogado de Trump, Chris Kise, y la oficina de la fiscal estatal Letitia James, mostró el desencuentro que tuvieron en torno al juicio final.

Kise le dijo por primera vez a Engoron que Trump planeaba hablar en un correo electrónico del 4 de enero, y Andrew Amer, de la oficina del fiscal general, rápidamente se opuso a la idea, según reportó NBC News. “Permitir que el señor Trump participe en los argumentos finales le otorgaría efectivamente la oportunidad de testificar sin estar sujeto a un contrainterrogatorio”, escribió Amer.

Posterioremente Egoron se mostró favorable a la intervención de Trump, esgrimiendo que él era la persona que “con diferencia tenía más en juego”.

No obstante, puso como condición que Trump hablara sobre las pruebas del caso y que no podía no “testificar“, “comentar sobre asuntos irrelevantes”, “pronunciar un discurso de campaña” o “impugnarme a mí mismo, a mi personal, al demandante, al personal del demandante o al sistema judicial del estado de Nueva York”.

De romper esas condiciones, el expresidente podría ser interrumpido y amonestado. Y en caso de que fuerra más allá, los funcionarios del tribunal lo sacarían de la sala del tribunal y le impondrían una multa de “no menos de 50.000 dólares”, escribió el juez.

Los abogados de Trump rechazaron las condiciones

El abogado del expresidente respondió que Trump no podía aceptar las condiciones propuestas por Engoron, calificándolas de “plagas de ambigüedades, creando una probabilidad sustancial de mala interpretación… o violación no intencionada”.

Asimismo, Kise intentó retrasar el juicio, alegando que la suegra de Trump había muerto, a lo que el juez respondió que “lamentaba la triste noticia”, pero se negó reiteró que sus condiciones eran inamovibles.

“Esto es muy injusto, señoría”, dijo Kise en un correo electrónico del 10 de enero. “No están permitiendo que el presidente Trump, quien ha sido injustamente degradado y menospreciado por un fiscal general fuera de control y con motivaciones políticas, hable sobre las cosas de las que se debe hablar”.

“No volveré a debatir esto. Tómelo o déjelo. Ahora o nunca”, respondió Engoron. “Tienes hasta el mediodía, dentro de siete minutos. NO CONCEDERÉ MÁS PRÓRROGAS”.

Kise no respondió, lo que llevó a Engoron a impedir que Trump hiciera un argumento final.

El juicio civil en Nueva York contra el político republicano y dos de sus hijos, además de otros dos ejecutivos de la Organización Trump, por presuntamente inflar el valor de los activos durante años para obtener condiciones favorables con bancos y aseguradoras comenzó el 2 de octubre, y está previsto que se resuelva mañana.

La Fiscalía ya obtuvo una primera victoria antes de comenzar el proceso, cuando Engoron dictaminó de manera sumaria que Trump y los otros acusados eran responsables de fraude continuado en la Organización Trump y emitió una orden de cancelación de sus licencias de negocio, que estos han intentado frenar alegando que no es lo bastante clara.

Con información de NBC News y EFE.

