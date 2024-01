Lupillo Rivera llora al hablar de Juan Rivera: “Aún amo a mi hermano”

Lupillo Rivera se ha mostrado bastante emotivo a días de entrar a ‘La Casa de los Famosos 4’, el exitoso reality show de Telemundo en el que vivirá junto a más de 20 artistas.

En medio de los anuncios que han hecho para el programa de telerrealidad, el cantante ha ofrecido varias entrevistas, en las que ha hablado de sus expectativas para la competencia y también de las diferencias familiares que ha tenido desde hace tiempo.

En una conversación con Telemundo, ofreció detalles de cómo se siente con esta situación y explicó que si podría haber una tregua.

“Yo creo que lo más inteligente que puede hacer uno es no decir nada porque hieres a terceras personas, esas terceras personas ya no sienten esa confianza con la persona que las hirió, entonces uno tiene que dar el ejemplo a los hijos, que son las terceras personas y decirles ‘es mi hermano, es mi hermano’ y yo tengo que darte ese ejemplo a ti para que tú no vivas eso con tus hermanos”, comentó.

Lupillo Rivera habla de su hermano Juan

Además, indicó que le preocupa mucho que sus hijos vean esto, pues no es algo que le gustaría que ellos vivieran.

Luego de esto, el ex de Belinda comentó que acepta si alguno de su familia piensa que es lo peor del mundo.

Además, indicó que siente que no deba ninguna disculpa a nadie. “Cualquier chisme en la familia a uno lo llevan por delante”, dijo.

El artista aseguró que a él ni a sus hijas les gusta el drama, pues están enfocados en lograr sus proyectos.

Luego, la conversación se puso más sentimental cuando habló de Juan Rivera, con quien ha tenido fuertes roces en las últimas semanas. “Hay muchas cosas interesantes, que si las digo lo pueden afectar a él, pero aún amo a mi hermano, aún lo quiero”.

Dijo, con las lágrimas cerca de salir, que no tiene la intención de hacerle daño. “Si algún día yo dijera esas cosas lo van a afectar y aún todavía lo amo, todavía lo quiero”.

El conflicto entre la familia Rivera pareciera que no tiene fin, pues cada vez son más las fracturas que hay entre las relaciones de varios de sus integrantes. En el caso de los hermanos Juan y Lupillo han protagonizado fuertes acusaciones el uno contra el otro, siendo el dinero uno de los principales motivos del conflicto.

