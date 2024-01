Trump Jr. dice que Tucker Carlson “sin duda” es un candidato a vicepresidente de Donald Trump

Donald Trump Jr., el hijo mayor del expresidente Trump, dijo esta semana que el periodista y analista ultra conservador, Tucker Carlson, es “sin duda” una opción para acompañar a Trump en la fórmula como vicepresidente.

Durante una entrevista en el canal de cable conservador Newsmax, le preguntaron al hijo del expresidente si consideraría a Carlson como el viceprensidente, a lo que respondió que efectivamente está “sobre la mesa”.

“Quiero decir que son muy amigables, creo que están de acuerdo en prácticamente todas estas cosas. Ciertamente están de acuerdo en poner fin a las guerras interminables. Y entonces, me encantaría que eso sucediera. Sin duda sería un candidato”, dijo Donald Trump Jr, según recogió The Hill.

Carlson, hay que recordar, es una de las figuras mediáticas ultra conservadoras más importantes de Estados Unidos. Fue despedido de Fox News después de haber sido el líder de audiencia de la cadena durante seis años, luego de pagar una fortuna para resolver acusaciones de difamación en relación con su cobertura de las declaraciones falsas de Trump sobre las elecciones presidenciales de 2020.

¿Quiénes suenan además de Carlson?

Las declaraciones del hijo mayor de Trump salen luego de que el expresidente reconociera ya tiene el nombre de su vicepresidente si logra ganar las elecciones presidenciales. “No lo puedo decir, pero sé quién va a ser”, declaró Trump el domingo en una entrevista ofrecida a Fox News.

No es la primera vez que el nombre de Carlson surge como posible acompañante de Trump en su fórmula. El mismo expresidente dijo el año pasado que estaba abierto a esa idea.

No obstante, hasta ahora el expresentador de Fox News ha negado esta posibilidad.

“Quiero decir, no he llevado una vida que prepare a una persona para la política. Como dije, no creo que tenga esqueletos horribles ni nada por el estilo. No es eso, es sólo que mi cerebro no funciona así. Nunca he hecho algo así”, dijo Carlson en una entrevista el pasado diciembre.

En cambio, el periodista valoró positivamente una eventual fórmula de Trump con el empresario Vivek Ramaswamy, calificándolo como más “sincero” que otros aspirantes republicanos a la presidencia.

Sobre este último, precisamente, se ha hablado esta última semana tras los caucus en Iowa. Sin haber logrado llegar al 8% de los votos en el estado, Ramaswamy abandonó la carrera presidencial y anunció su respaldo a Trump.

Luego, durante un evento en New Hampshire en el que aparecieron juntos, parte del público coreó “VP” (vicepresidente) al despedirse Ramaswamy. Trump respondió diciendo que el empresario ha hecho un gran trabajo y añadió: “va a trabajar con nosotros mucho tiempo”.

Otro nombre que ha sonado con mucha fuerza en la última semana para acompañar a Trump en su fórmula es el de la congresista Elise Stefanik.

De acuerdo con un reportaje de NBC News esta semana, el expresidente habría hablado con personas cercanas a él sobre la posibilidad de elegirla, refiriéndose a ella como “una asesina”. Las fuentes del medio explicaron que la elección de Stefanik pasa por su “lealtad” hacia Trump.

