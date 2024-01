“¡Es una vergüenza, es una vergüenza!”: Xavi explota frente a cámara tras una polémica arbitral

El FC Barcelona volvió a perder por segundo partido consecutivo, tras su eliminación copera ante el Athletic, al perder 3-5 ante el Villarreal en uno de los mejores partidos de lo que llevamos de Liga.

Tras la igualdad 3-3 del Villarreal los de Xavi se fueron con todo arriba en busca de los tres puntos y tras un centro dentro del área el árbitro Martínez Munuera pitó penalti tras impactar el balón en la mano del defensor Comesaña, una acción que poco después fue revisada por el VAR y el árbitro de campo decidió anularla ante la desesperación de los catalanes.

La indignación se apoderó del estadio azulgrana y concretamente de Xavi Hernández, que no daba crédito a la decisión de Munuera y que reaccionó muy enfadado ante la cámara de televisión para terminar exclamando “es una vergüenza, una vergüenza…”.

"¡UNA VERGÜENZA! ¡UNA VERGÜENZA!" 🤬



La reacción de Xavi a la decisión del VAR de anular el penalti por posible mano del Villarreal 🎥#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/MqHPPW0f8a — DAZN España (@DAZN_ES) January 27, 2024

El entrenador del Barcelona, que vio una amarilla durante el partido por protestar, se giró en cuanto Munuera Montero hizo el gesto de anular el penalti para buscar una cámara y gritar su queja. Un penalti que se señaló 3-3 y que hubiera cambiado el signo del partido… que acabó perdiendo el equipo azulgrana 3-5.

Tras esta reacción, es muy posible que Xavi deba asumir consecuencias procedentes del Comité de Competición, que puede entrar a valorar si son susceptibles de menosprecio hacia el colectivo arbitral.

El desenlace para el Barça fue fatal, el penalti no pitado dejó tocado a los locales y el Villarreal aprovechó el desorden y los nervios de su rival para ganar y sentenciar el partido a la contra.

El 3-4, obra de Sörloth, define a la perfección lo que es este equipo, un auténtico manejo de nervios en defensa y es que hasta en tres ocasiones pudieron y tuvieron que despejar un balón que no dejaba de merodear por el área. Pero no supieron, algo que esta vez no perdonó el noruego y que costó dos puntos a los de Xavi.

Con este gol en el 99 (añadieron 8 y el partido se fue hasta el 112) no le quedaba otra al Barcelona que volver a ir con todo a por el gol del empate, pero el desorden y la desesperación era tal que ocurrió todo lo contrario, perdió el balón en el centro del campo y Gonçalo Guedes, con la banda enterita para él tuvo tiempo para pensar y filtrar un pase a Morales, que llegaba sin marca de segunda línea y sin oposición alguna batió a placer a Iñaki Peña.

