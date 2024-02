EE.UU. cerró en 2011 la investigación sobre el narcotráfico y la campaña de López Obrador

El Departamento de Justicia de Estados Unidos cerró en 2011 la investigación sobre supuestos pagos del narcotráfico a la primera campaña presidencial del actual mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este miércoles a EFE una persona familiarizada con lo sucedido.

Un reportaje del portal ProPublica con fuentes de la agencia estadounidense antidrogas (DEA) señaló que el Cártel de Sinaloa habría aportado 2 millones de dólares (unos 1,8 millones de euros) a la fallida campaña de López Obrador en las elecciones de 2006, algo que el mandatario calificó este miércoles de “calumnia”.

La fuente familiarizada confirmó que el Departamento de Justicia estadounidense llevó a cabo una indagación hace 13 años que condujo bajo el “protocolo de manejo de investigaciones internacionales sensibles” y que acabó cerrando.

La investigación estuvo “limitada en el tiempo” y se restringió solo a los delitos relacionados con las drogas.

Un portavoz del Departamento de Justicia dijo a EFE que respeta “plenamente la soberanía de México” y que está comprometido a trabajar con las autoridades mexicanas “para combatir a los cárteles de la droga responsables de tanta destrucción en ambos países”.

Sin “evidencias innegables”

Según la información de ProPublica, el dinero del Cártel de Sinaloa habría sido entregado a los asesores de la campaña a cambio de la promesa de que una futura Administración de López Obrador facilitaría las operaciones criminales de los traficantes.

La investigación no determinó de manera concluyente si López Obrador conocía ese trato y fiscales estadounidenses expresaron suspicacias de que un operativo pudiera ser visto en México como una intromisión a su soberanía por parte de Estados Unidos.

Incluso, el periodista Tim Golden aclaró que su trabajo no afirma que haya “evidencias innegables” o “contundentes” de tales donaciones.

“Nosotros no estamos diciendo que hay evidencias innegables, contundentes, de que se hicieron esas donaciones”, explicó Golden. “Yo creo que la gente debe sacar sus propias conclusiones, nosotros no estamos diciendo qué pasó o no pasó, porque nos parece que no es concluyente la información, no hubo un proceso judicial que llegara a validar esa información de forma definitiva”.

AMLO acusa a EE.UU.

En su rueda de prensa matutina, López Obrador dijo que la información “es falsa, es una calumnia” y criticó al Gobierno estadounidense de estar detrás de la filtración para dañar su imagen.

“Es completamente falso, es una calumnia, están desde luego muy molestos y lamentablemente la prensa como hemos visto, no solo en México sino en el mundo, está muy subordinada al poder, en el caso de Estados Unidos tiene mucha influencia el Departamento de Estado y las agencias en el manejo de los medios y aquí tambien pero no hay ninguna prueba, son unos viles calumniadores aunque los premien como buenos periodistas”, declaró el presidente mexicano.

AMLO aseguró que no denunciará a los periodistas ni al medio que publicó la información, pero que sí denuncia al gobierno de Estados Unidos por “permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política que debe de prevalecer en todos los gobiernos del mundo”.

López Obrador, quien siempre ha sido crítico con la opacidad de las operaciones de la DEA en territorio mexicano, aseguró que este tipo de información se da por el periodo de elecciones presidenciales que viven este año México y Estados Unidos.

Con información de EFE.

