“No son muy inteligentes”: Lindsey Horan lanzó crítica a los fans estadounidenses

A pesar de que el fútbol en Estados Unidos no es de los deportes más vistos, ha ido creciendo con el pasar de los años. Ayudados por la Major League Soccer y la presencia de grandes figuras del deporte con el fin de hacerlo atractivo para los estadounidenses que prefieren el fútbol americano, el baloncesto o hasta el béisbol antes que el “soccer” como suelen llamarlo.

Sin embargo en el apartado femenino el país norteamericano es sin duda una de las potencias mundiales. Siendo su liga local una de las más fuertes a la par de las europeas e incluso su selección ha conseguido cuatro Copas del Mundo (1991, 1999, 2015 y 2019) y misma cantidad de oros olímpicos (1996, 2004, 2008, y 2012).

Pero a pesar de que en el fútbol femenino son potencia mundial, para Lindsey Horan, una de las capitanas del USWNT, aún hay mucho camino que recorrer y en especial del lado de los fanáticos, a quienes recientemente criticó fuertemente en una entrevista para The Athletic.

“Los fans estadounidenses, la mayoría de ellos no son muy inteligentes. No conocen el juego, no lo entienden”, expresó la jugadora de 29 años. Pues cree que los fans del soccer en EE.UU. no están tan empapados del deporte.

La mediocampista milita actualmente en el Lyon de Francia y durante la charla lanzó una comparativa entre cómo se vive el fútbol en el país galo, pues para ella en Francia si hay mucha más cultura de fútbol que en Estados Unidos.

“Por lo que he escuchado, aquí en Francia la gente entiende mejor mi manera de jugar. Así es la cultura francesa; Todo mundo ve futbol y lo entienden”, completó la jugadora de la selección femenina de Estados Unidos.

La mediocampista ha jugado tanto en la NWSL con el Colorado Rush y los Portland Thorns, como en la Division 1 Feminine en Francia con el Paris Saint-Germain y ahora con el Olympique Lyon, al cuál llegó en préstamo para la 2022-23, siendo adquirida en compra definitiva para esta temporada.

Además Horan salió campeona en ambas ligas. En 2017 en la NWSL y de la Division 1 Femenine en dos ocasiones, además de ser campeona del mundo con el USWNT en 2019 y ganar el bronce olímpico en los Juegos de Tokio 2020.

