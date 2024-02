Aleska Génesis es la novia de Christian Estrada pero ahora cela las atenciones de Clovis: LCDLF 4

Aleska Génesis vivió una de las noches más ardientes que se han podido ver en La Casa de los Famosos 4. Después de esto su relación con Christian Estrada quedó definida y actualmente son novios.

Clovis Nienow, participante del reality, también mostró su interés por la venezolana, pero ésta en más de una ocasión le ha dicho que ella no está interesada. La frase está claro, más no así sus acciones. Porque por el juego ella misma ha confundido al mexicano. Esto no le ha gustado al público, tampoco a sus compañeros del cuarto tierra. Pero Clovis insiste. ¿O, insistía?

Cristina Porta, habitante de agua, ha hablado con él. Le ha dicho que entienda de una vez que ella no lo quiere, que no le interesa y que no gusta de él. Pero más allá de lo que cualquier compañero le haya podido decir a Nienow, lo que realmente lo hizo cambiar el rumbo fue que un grupo de fans llegó a gritar a la casa, para decirle a éste que Aleska lo había nominado.

Después de esto, Clovis Nienow empezó a disfrutar su estadía y la compañía del resto de sus compañeros. Incluso se mostró más cariñoso con Cristina Porta, quien se supone es novia o el interés romántico de Bobbie.

Aleska lo vio todo y reaccionó. No sólo le dijo a Clovis que dejara de ser “picaflor”, sino que todo esto llegó a oídos de Bobbie y Porta estalló por la manipulación de la información, que según ella, Génesis estaba realizando.

La acusó de jugar a dos puntas, porque quiere tener a Clovis anclado, mientras vive su intenso y apasionado romance con Christian Estrada.

