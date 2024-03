“Choque de trenes” sobre manejo de la justicia para delincuentes e infractores menores de edad en NY

Han pasado más de cinco años desde que comenzó a implementarse en Nueva York la reforma al aumento sobre la edad de responsabilidad penal, tras promulgarse la legislación “Raise the Age”, que la elevó de 16 a 18 años. Bajo esta normativa, los jóvenes de 16 y 17 años ahora acusados de delitos menores no son enviados a tribunales penales sino que acuden a la corte de familia, donde pueden ser juzgados como delincuentes juveniles.

Cabe advertir que de acuerdo a la ley, aquellos menores que cometan delitos violentos todavía pueden ser procesados en la corte penal, ya que “se considera “adolescente infractor” a un joven de 16 o 17 años acusado de haber cometido delitos graves. Y para que un fiscal pueda presentarlos ante un tribunal de adultos, debe probar mediante preponderancia de evidencia que el acusado causó lesiones físicas importantes a una persona que no participó en el delito, exhibió un arma de fuego o arma mortal o tuvo relaciones sexuales o conducta sexual ilegal.

Pero hechos recientes en los que menores han sido arrestados, como el caso del joven de 15 años que disparó un arma, hiriendo a una turista, tras un robo en una tienda de Times Square, y otros detenidos señalados de delitos violentos, han vuelto a ponerle pólvora a la discusión. Sin embargo, los arrestos a menores siguen siendo una mínima parte de las detenciones y siguen a la baja.

Y es que de acuerdo a datos suministrados por el NYPD, entre el año pasado y lo que va corrido del 2024, más de 10,000 menores de edad han sido arrestados en la Gran Manzana, lo que equivale a más de 21 detenciones de adolescentes cada 24 horas. En el 2023, la policía arrestó a 8,450 menores de 18 años, y hasta comienzos de marzo, este 2024 se habían realizado un total de 1,587 detenciones, de las cuales el 62.1% (986) estuvieron relacionadas con las siete principales categorías de arrestos, y el 4.2%, representado en 67 casos, estuvieron relacionados con armas.

De acuerdo a reportes de la Uniformada, los arrestos del 2023 en todas las categorías de delitos aumentaron 19,5%, pasando de 189,781 detenciones en 2022 a 226,872, pero los casos de menores representaron solo el 3.7% del total de arrestos en general, y el 1.5% de las detenciones relacionadas por posesión ilegal de armas.

Informes del 2022 revelaban que los arrestos por delitos graves de agresión entre neoyorquinos menores de 18 años representaban en aquel entonces tan solo el 4% del total de los 18,895 delitos cometidos, la mitad del porcentaje del 2014 (que era del 8%) y mucho menos que en 2006, cuando esos delitos entre menores representaban el 15%. El estudio también encontró que los jóvenes menores de 18 años representaron el 8% de todos los arrestos por delitos graves con armas peligrosas, frente al 9% ocurridos en 2014, antes de promulgarse la llamada ley “Raise the Age”.

Y aunque hechos delictivos protagonizados por menores han sido utilizados por líderes republicanos para mostrar en Albany que urge revisar las leyes que elevaron la edad de responsabilidad penal, insistiendo en que la norma ha “puesto en peligro la seguridad pública de los neoyorquinos”, quienes defienden los cambios, insisten en que se trata de un enfoque más justo y más humano que, de paso, ayuda a evitar el auge del crimen.

Pero los señalamientos de líderes conservadores como la congresista de Staten Island y partes de Brooklyn, Nicole Malliotakis, quien ha pedido a la Legislatura estatal “hacer arreglos” a la normativa que, según dice, “frustra a la policía de Nueva York cuando hacen un arresto y el delincuente no paga por sus actos”, también ha hecho eco entre algunos neoyorquinos de origen latino.

Así lo dejan ver hispanos como Maribel Londoño, madre de familia, quien vive en la Gran Manzana hace 8 años, y quien muestra su apoyo a que se pase lápiz de nuevo a la ley de responsabilidad penal, pero al mismo tiempo urge a que se invierta en más programas de apoyo a los jóvenes y a familias de escasos recursos.

“Yo estoy de acuerdo que era necesario hacer cambios a la justicia porque precisamente había mucha injusticia, pero siento que la cosa con los menores se inclinó mucho y por eso hay muchachitos de 16 y 17 años que se creen que pueden hacer lo que les venga en gana, incluso atacar y matar, porque eventualmente saben que no les va a pasar nada grave. Eso hay que pararlo“, comenta la colombiana.

“Pero creo que los cambios que deben hacerse también tienen que ver con crear más programas y centros de deporte, de artes y de educación vocacional, como en nuestros países, porque no creo que ningún niño nazca malo. Lo que pasa es que les faltan oportunidades y apoyo, y a los que andan descarriados, depende del delito, hay que ayudarlos a enderezarse o castigarlos, pero para que no vuelvan a delinquir no para mantenerlos encerrados”.

Eduardo Martínez, quien trabaja como profesor en una escuela en la Gran Manzana, reconoce que no se puede ignorar la criminalidad originada por menores de edad, pero hizo un llamado a las autoridades a “no desinformar” para promover cambios que dice, serían “dañinos”, especialmente para menores de edad de comunidades latinas, inmigrantes y negras.

“Lo que pasó con el menor que disparó en Times Square es algo grave y muy serio, pero eso no significa que por eso haya que volver a cambiar las leyes y castigar otra vez a todos los menores de edad que cometan delitos y tratarlos como criminales adultos. La propia sicología revela que una persona no termina de desarrollarse cerebralmente sino hasta los 24 o 25 años y las cifras no muestran que los jovenes en general estén delinquiendo más sino menos”, dijo el padre de familia.

Y con el fin de que se implementen medidas que ayuden a mejorar las posibilidades de que los menores infractores no vuelvan a delinquir, casi un centenar de organizaciones y líderes neoyorquinos están urgiendo a Albany a que apruebe dentro del presupuesto fiscal del 2025, una partida de $250 millones, que actualmente excluye a la ciudad de Nueva York del acceso a esa financiación de la justicia juvenil.

Los líderes piden establecer un Fondo de Innovación en la Justicia Juvenil con $50 millones de dólares de la asignación general para organizaciones comunitarias, para proporcionar una gama continua de servicios desde la prevención y la intervención temprana hasta alternativas a detención.

“Estas inversiones ayudarán a Nueva York a cumplir la promesa de Raise the Age apoyando tanto a los jóvenes como a la seguridad de la comunidad“, advierte en la misiva, enviada a la Gobernadora Hochul y a los líderes de la Legislatura estatal.

“El otoño pasado se cumplieron cinco años desde que se implementó por primera vez Raise the Age en todo el estado de Nueva York, poniendo fin a un capítulo vergonzoso en nuestra historia de procesar a jóvenes de 16 y 17 años como adultos, independientemente del delito. Miles de jóvenes de 16 y 17 años fueron retenidos en condiciones peligrosas en Rikers Island y otras cárceles para adultos en todo el estado”, agregaron.

Los defensores de los jóvenes infractores dejaron en claro, como lo muestran las cifras de las autoridades, que “la delincuencia juvenil ha disminuido constantemente” desde la implementación de Raise the Age en 2018.

“Sólo en la ciudad de York, desde 2013 ha habido una disminución del 48% en los arrestos de adolescentes por delitos graves. Y en todo el estado de Nueva York, ha habido una disminución del 68% en los arrestos de adolescentes por delitos graves desde 2013. La evidencia de la implementación en todo el estado muestra claramente cómo la ley ha mejorado la seguridad de la comunidad y el bienestar de los jóvenes”, recalcaron los líderes. “A pesar de este importante progreso, el Estado de Nueva York no ha cumplido plenamente su promesa de financiar servicios y programas comunitarios que brinden alternativas al encarcelamiento y la reincidencia”.

Michael Whyland, director de comunicaciones del presidente de la Asamblea estatal Carl Heastie, mostró que el líder demócrata y los legisladores de ese partido apoyan los cambios que se hicieron a la justicia penal, que entre otras cosas han permitido el nuevo enfoque de trato a menores de edad infractores.

“El presidente de la Asamblea, Heastie, y la mayoría demócrata en la Asamblea han liderado el camino en la promulgación de reformas históricas de la justicia penal, incluyendo ‘Raise the Age’”, dijo el vocero de la Cámara Baja. “En estos momentos estamos discutiendo activamente el presupuesto con nuestros miembros y presentaremos la propuesta de presupuesto de la Asamblea”.

Arrestos a menores han disminuido considerablemente en NY tras la reforma penal. Edwin Martínez

Desde el lado de organizaciones defensoras de inmigrantes, el llamado es a que no se tome a los menores recién llegados como chivos expiatorios y piden que se avance en la resocialización a delicuentes juveniles en vez de dar pasos hacia atrás, volviendo a aquellos días en que menores de edad eran enviados a cárceles como Rikers Island, como si fueran adultos.

“Los llamados equivocados de algunos republicanos a criminalizar a niños y jóvenes son vergonzosos y xenófobos. Procesar a los niños como adultos no hace que las comunidades sean más seguras. Este no es el momento de retroceder”, aseguró Murad Awawdeh, director ejecutivo de la NYIC (New York Immigration Coalition). “Nueva York pasó generaciones tratando a los niños como adultos en los tribunales penales sin correlación con la reducción de las tasas de criminalidad. Las propuestas para enmendar la legislación Raise the Age convierten a los jóvenes en chivos expiatorios y distraen la atención de las soluciones reales que nuestros líderes electos deben promover responsablemente para lograr la seguridad pública”.

Datos sobre arrestos a menores de edad en NY