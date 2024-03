9 productos que recomiendan comprar en Dollar Tree en esta primavera

A medida que la primavera se acerca, Dollar Tree se convierte en un tesoro oculto para los aficionados al ahorro, ofreciendo una selección de productos altamente recomendados por influencers y expertos en compras.

A continuación, te compartimos lo mejores productos para esta primavera.

1. Tapetes coloridos

Emma Villaneda, influencer detrás de The Crafted Studio Co., sugiere darle un toque de color a tu entrada con un felpudo o tapete nuevo y colorido de Dollar Tree.

A través de un video en TikTok, Villaneda compartió cómo obtener un aspecto de capas económico utilizando felpudos negros y uno colorido.

2. Decoraciones de flores metálicas

Kathryn Snearly, influencer de YouTube conocida como Do It On a Dime, recomienda adornar tu espacio con flores metálicas que pueden personalizarse con pintura en aerosol.

Snearly destacó la calidad y el potencial decorativo de estas flores, ideales para cualquier rincón de tu hogar.

3. Platos en tonos pastel

@thatssotrendydiy en TikTok resaltó el regreso de los platos de primavera en Dollar Tree, destacando juegos en verde mar y azul marino, así como un conjunto floral en rosa y azul.

4. Manteles temáticos de primavera

Acompañando a esos platos, también hay colecciones de manteles, guantes para horno y toallas con motivos florales en tonos suaves, perfectos para renovar tu cocina esta primavera.

5. Macetas

Con el clima cálido, es el momento ideal para agregar nuevas plantas a tu espacio. En Dollar Tree hay macetas pequeñas y más grandes con drenaje integrado, ideales para cualquier exterior.

6. Portavelas

Para añadir un ambiente acogedor a tus reuniones, puedes llevarte los portavelas de vidrio de Dollar Tree, que dan la impresión de ser cristal real y son ideales para cualquier celebración.

7. Jarrones de vidrio

También puedes encontrar flores frescas en jarrones de vidrio, destacando la variedad y los precios competitivos en comparación con otras tiendas.

