Crónica de cierres anunciados: la odisea de moverse en metro en NYC con estaciones en obra

Un cartel blanco puesto en las paredes de una estación del metro en Manhattan, anuncia que entre martes y viernes, de 9:30 de la noche a 5:00 de la mañana, los trenes 2 y 3 no pararán en el tramo local comprendido entre las estaciones de la calle 135 y la 3a avenida y calle 149. “No habrán trenes”, se lee en español en el papel, que a pesar del uso incorrecto del verbo “haber” en la traducción, cumple la función de informar sobre los cambios temporales en el servicio. Y de paso, saca una rabieta a pasajeros que dependen a diario de esa línea, como Julión Aragón. El usuario tendrá que caminar o pasarse de estación y devolverse: necesitará más tiempo para llegar a su destino.

“Cuando no es una cosa es la otra. A los que salimos tarde de trabajar, estos pinches trenes nos ponen a parir chayotes”, dice el cocinero, visiblemente molesto, quien trabaja en un restaurante en el Upper West Side, al saber que durante los días que duren las obras en su parada, llegará más tarde de lo usual a su casa. “Uno entiende que tienen que hacer reparaciones y arreglos en las estaciones, pero el problema es que a los afectados nos dejan con pocas opciones de transporte directo. Además hay muchas estaciones cerradas al mismo tiempo, y tengo tan mala suerte, que este año me han afectado varias veces, como cuando les da por cerrar las de las paradas locales del tren 1″.

En estaciones de Queens, Brooklyn y El Bronx, también hay regados carteles similares anunciando el cierre parcial de estaciones locales en una ruta o incluso en ambas, debido a “mejoras de accesibilidad”,”trabajo planificado”, “renovaciones” y “mantenimiento de rieles”, como señalan los avisos. Viajeros del metro hasta han tenido que sentir la suspensión de buena parte de las rutas, como ha ocurrido este año en varias ocasiones con pasajeros de los trenes 7, N, F, M, E y R, entre otras líneas.

Las obras, aunque necesarias, han ocasionado “todo un desmadre” en el servicio, como lo ilustra con esas palabras el mexicano Ovidio Lopera. El fin de semana pasado, el tren N hacia Queens, después de la parada usual de la calle 57, en Manhattan, hacía la ruta del tren Q hacia la calle 96, lo que le generó al latino mucha confusión. Un par de carteles puestos en la plataforma, decían que su tren “no correría hacia Queens todo el fin de semana”, que la próxima estación sería la Lexington y la calle 63, con opciones de transferir allí al tren F que va a Queens. También da la molesta alternativa de salir de la estación y caminar varias cuadras para agarrar el tren E, en la calle 59 y 5a Avenida, y una vez en Queens, podría tomar el bus gratis Q108 que lo conectaba con su parada, la calle 39 en Long Island City, sin servicio de tren alguno en ese momento.

A lo largo del sistema del metro de NYC este año varias estaciones han sufrido cierres debido a obras. Foto: Edwin Martínez. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“Estas suspensiones de servicio este año están peores. Por todo lado uno ve a la gente de la MTA haciendo trabajos cerrando paradas y lo peor es que a uno muchas veces le cae el 20 ya cuando ve que el tren no pasa o que va por otro lado”, se queja el usuario del servicio de transporte público. “Los cartelitos que ponen son muy pequeños y a veces uno ni los ve, y para gente ya grande como yo, sería mejor si esos cambios los avisaran en español en los vagones. Es un dolor de cabeza”.

Otros pasajeros como la dominicana Osirisi Piedras, quien asegura verse afectada cada fin de semana con cierres en varios tramos de la ruta que hace desde su casa en Brooklyn hasta El Bronx, prefiere poner en práctica aquel dicho de que “al mal tiempo buena cara”, y asegura que ya aprendió a planear mejor sus viajes en el metro.

“Con los trenes nunca se sabe aquí en Nueva York. A veces funcionan bien, a veces funcionan mal, a veces van rápido, a veces se quedan quietos mucho tiempo y le dicen a uno que hay un tren adelante y que tenga paciencia. Esa es una historia de nunca acabar. Pero desde que andan haciendo sus jodidas obras en estaciones que cierran, eso está peor”, comenta la madre de familia con un dejo de molestia desvanecido. “Esas obras van a seguir quién sabe hasta cuándo, porque cierran unas estaciones un fin de semana y el otro cierran otras y así pasa siempre, entonces mi consejo es que lo mejor es descargar en el celular las aplicaciones esas de tránsito. Así uno pone la ruta y ya sabe lo que hay. Uno tiene que gastar más tiempo, levantarse más temprano o llegar más tarde a la casa en la noche, pero es lo que hay. Si uno sabe se estresa menos”.

Y es que a pesar de que los trabajos de mantenimiento en estaciones del metro no son algo nuevo, sino que forman parte del cuidado del sistema de transporte para garantizar que siga sirviendo de manera efectiva a más de 4 millones de pasajeros que cada día montan en los trenes a lo largo de toda la ciudad, este 2024 se han incrementado obras en estaciones. La MTA viene promoviendo iniciativas de mejoras para el beneficio de los usuarios, como las labores del plan conocido como “Re-NEW-vations”, que utiliza ventanas de tiempo de 55 horas seguidas en las que se cierran estaciones completamente para adelantar obras de mantenimiento, reparación de rieles, limpiezas extensivas, labores de iluminación y pintura.

Durante los primeros tres meses del 2024, la MTA realizó obras de renovación en 13 estaciones del metro ubicadas en Manhattan, Brooklyn, Queens y el Bronx, mejorando la cara de esas paradas y las condiciones para los usuarios. Desde el inicio del programa, la Autoridad de Tránsito asegura que se han modernizado 63 estaciones, 50 de las cuales fueron terminadas en octubre del año pasado.

Así lo defiende Demetrius Crichlow, vicepresidente senior del Departamento de Metros de la New York City Transit, tras advertir que además de las labores cotidianas que se realizan para proveer un buen servicio de transporte público a los pasajeros de los trenes que recorren la Gran Manzana, el estado de las estaciones es otra prioridad.

“Los clientes merecen no sólo un servicio confiable, sino también excelentes entornos en las estaciones”, afirma el funcionario. “Estoy orgulloso de todos los empleados trabajadores del NYCT que modernizaron 63 estaciones desde el inicio de nuestra iniciativa Re-NEW-vations”.

El presidente de Transporte de la ciudad de Nueva York, Richard Davey, comentó por su parte que el programa Re-NEW-vation es clave para cumplir con las metas de un servicio más rápido, limpio y seguro para los clientes en todo el sistema de transporte.

“No descansaremos en nuestros logros de 2023, los clientes de todo el Bronx, Brooklyn, Manhattan y Queens pueden esperar mejores entornos de estaciones mientras trabajamos para mejorar 50 estaciones más en 2024”, agregó, advirtiendo que este año los pasajeros verán más obras a lo largo del sistema de transporte.

La semana pasada, la MTA anunció que los trabajos de mejoras funcionales y estéticas en las estaciones Sutphin Boulevard–Archer Av–Aeropuerto JFK y Jamaica–Van Wyck ​ en Queens, que generaron cierres que impactaron a usuarios del metro, que ahora podrán disfrutar de los cambios visibles en sus paradas.

“La New York City Transit está trabajando arduamente para garantizar que los viajes de los clientes sean placenteros y cómodos desde el momento en que ingresan a una estación con luces más brillantes, nuevas capas de pintura, plataformas más suaves y más”, dijo Davey. “Los proyectos Re-NEW-vation son esenciales para cumplir nuestra promesa de brindar un servicio más rápido, limpio y seguro a los pasajeros de todo el sistema de transporte y ahora en el sudeste de Queens, pueden ver ese esfuerzo por sí mismos”.

Armando Pael, usuario del metro de la ciudad, quien asegura haber vivido “las verdes y las maduras” tras cierres prolongados y cortos no solo en estaciones sino en rutas completas como ocurrió con el tren F, donde fueron reemplazadas vías a lo largo de la línea entre 47–50 Sts–Rockefeller Center en Manhattan y 36 St en Queens, y que ya están habilitadas desde comienzos de mes reanudando sus paradas regulares, se mostró satisfecho con los resultados.

Asimismo, lejos de echar agua sucia a la MTA, aseguró que para tener mejor servicio “hay que sufrir un poco”, porque las labores de mantenimiento y renovación son necesarias. El metro de la Gran Manzana tiene casi 120 años desde que se estrenó.

“Yo mismito he vivido en carne propia todo el caos por los cierres de estaciones y la suspensión del servicio en líneas, y no niego que he renegado y me ha dado rabia y frustración, pero creo que como pasajeros también tenemos que entender que para hacer trabajos hay que cerrar paradas, pero al final se ven los resultados”, dijo el colombiano. “Es una incomodidad necesaria. Lo que sí debería de haber es aumentar las campañas informativas en español para que todos estemos enterados y usar las apps es buena idea, porque así uno sabe en tiempo real lo que está ocurriendo. Hay que quejarse menos y entender más“.

DATOS

63 estaciones han sido renovadas o han sido objeto de obras intensas de reparación y limpieza

13 estaciones han sido entregadas tras obras profundas este año

1,6 millones de pies cuadrados de superficies hasn sido retocadas con pintura

17,030 nuevas luminarias han sido instaladas

91,960 pies cuadrados de revestimiento de paredes se han reemplazado

4,142 pies cuadrados de baldosas han sido cambiados en estaciones

918 letreros metálicos son nuevos

45 señales y mapas obsoletos, dañados o innecesarios han sido removidos.

Manténgase informado sobre lo que pasa en trenes y estaciones

mta.ihttps://new.mta.info/nfo: es una manera de obtener información sobre llegadas en tiempo real e información sobre cambios de servicio para cada línea o ruta en el sistema MTA. Pasajeros pueden encontrar estados actuales del servicio y próximos cambios planificados en el servicio utilizando la herramienta de búsqueda en mta.info/alerts.

Aplicación MYmta: los pasajeros que descarguen la aplicación para teléfonos inteligentes pueden ver los horarios de llegada de trenes y autobuses en tiempo real y otra información de viaje para todos los servicios de la MTA. Disponible en Apple Store y Google Play.

Alertas por correo electrónico y mensajes de texto: los usuarios pueden registrarse aquí para recibir alertas por correo electrónico y SMS adaptadas a sus desplazamientos y tiempos de viaje específicos. También pueden suscribirse a los boletines informativos de la MTA como The Weekender, un boletín semanal que cubre los principales cambios de servicio planificados para los fines de semana.

para recibir alertas por correo electrónico y SMS adaptadas a sus desplazamientos y tiempos de viaje específicos. También pueden suscribirse a los boletines informativos de la MTA como The Weekender, un boletín semanal que cubre los principales cambios de servicio planificados para los fines de semana. WhatsApp: los pasajeros pueden chatear con la NYC Transit a través de WhatsApp para obtener asistencia al cliente las 24 horas, los 7 días de la semana. Con la ayuda de Google Translate, el personal de NYC Transit ofrece atención al cliente en tiempo real en hasta 108 idiomas.

511: Para aquellos pasajeros que prefieren comunicarse con la MTA por teléfono, la información está disponible marcando 511