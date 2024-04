Niña que sobrevivió a 11 puñaladas en Nueva York celebra el milagro de estar viva; 3 parientes murieron en la tragedia

Siendo una bebé de dos años Miracle Cutler fue apuñalada 11 veces en la masacre de febrero de 2016 causada por el novio de su madre en un hotel en Staten Island (NYC).

En honor a su nombre, esta niña sobrevivió por un “milagro” en el ataque a puñal sucedido en el Ramada Inn en el que su madre Rebecca Cutler (26) murió a manos de su pareja, Michael Sykes, junto a sus dos hermanitas Ziana Cutler (1) y Maliyah Sykes, bebé de 4 meses.

En ese momento Miracle tenía apenas dos años de edad. Ahora, siendo una niña de 10, se reunió en la sede central de NYPD en One Police Plaza con la mujer que ayudó a su milagro: Tania Kinsella, entonces teniente de la División de Asuntos Comunitarios en Staten Island.

En el reencuentro la niña estuvo acompañada por Michelle Mathis, su tía y tutora. Kinsella, actual subcomisionada del Departamento de Policía de Nueva York, se ha mantenido en contacto con la familia a lo largo de los años y continúa controlándolos con regularidad.

Para Kinsella la historia de esta niña “permanecerá conmigo para siempre”. “[Miracle] fue un milagro para nosotros. En ese incidente en Staten Island todo el distrito, si no toda la ciudad, estaba con la pequeña Miracle”, dijo Kinsella a SILive.com. “Nunca me he olvidado de Miracle. A lo largo de los cientos y miles de transmisiones de radio y trabajos que he respondido como policía, sargento, teniente e incluso capitán, fue el trágico incidente de Miracle el que se quedó conmigo y permanecería conmigo para siempre”.

Esos bebés permanecieron muriendo y sangrando durante más de una hora hasta que llegó la ayuda” Lisa Davis – Fiscal adjunta

Sole survivor of Staten Island hotel massacre, now 10, visits NYPD https://t.co/6Yg63HlCjp — SIAdvance (@siadvance) April 11, 2024

La comunidad de Nueva York respondió en las semanas posteriores a los atroces homicidios, mientras la única sobreviviente seguía luchando en el hospital, siendo apenas una bebé. Los policías donaron ropa, juguetes, ositos de peluche, ropa de cama y sábanas a la familia. Mientras tanto, una recaudación en GoFundMe establecida por Mathis recaudó $7,850 dólares en pocos días.

La fiscal adjunta Lisa Davis calificó esos homicidios de “fríos (y) sin sentido”. Sykes huyó del hotel después sin pensar en las víctimas, una de las cuales era su propia hija de 4 meses de nacida.

“Esos bebés permanecieron muriendo y sangrando durante más de una hora hasta que llegó la ayuda”, recordó Davis, quien procesó el caso junto con el fiscal de distrito adjunto Michael Tannousis, ahora asambleísta del estado Nueva York. Miracle, en su joven vida, “ha soportado más de lo que cualquier persona debería soportar durante toda su vida”, afirmó.

Sykes fue declarado culpable en 2018 y ahora cumple dos condenas consecutivas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por sus crímenes.

La violencia doméstica es constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

La semana pasada una madre fue acusada de matar a sus gemelos de 5 años en El Bronx (NYC). El pasado Viernes Santo un niño latino de 9 años murió en un auto en llamas detrás de una secundaria en Nueva Jersey y su padre, un empleado escolar, fue acusado de provocar el incendio tras una pelea doméstica.

También a fines de marzo una joven deportista de 26 años fue acusada de matar a su madre golpeándola con una olla en su hogar en El Bronx.

Hace un mes un hijo fue detenido como sospechoso de golpear fatalmente a su madre en su hogar en Nueva Jersey. En febrero un hombre fue acusado de matar a su hermana al golpearla varias veces con una sartén cuando estaba sentada al lado de su padre en un hogar en Nueva York.

También en febrero una joven abuela hispana de 43 años murió baleada por su pareja, quien luego se suicidó en el apartamento de la víctima en Brooklyn (NYC). A principios de ese mes una madre murió y sus dos hijos resultaron heridos después de que un hombre armado abriera fuego contra la familia dentro de un apartamento en El Bronx (NYC).

En enero un hombre fue detenido un día después del funeral de su madre como sospechoso de haberla estrangulado en su hogar en Staten Island (NYC). También ese mes un hombre y una mujer fueron encontrados muertos con heridas de bala en la cabeza en un apartamento en Brooklyn (NYC) en un aparente homicidio-suicidio. Días antes una hispana mató a sus hijas y a su esposo y luego se quitó la vida dentro de su hogar en Union (NJ) tras recibir una orden de desalojo, informaron las autoridades.

Si usted es víctima o sospecha que alguien algún está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda