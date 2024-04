Bajarán límite de velocidad en Nueva York a 20 y 10 mph tras muerte de niños arrollados: Sammy’s Law

La ciudad de Nueva York obtendrá la autoridad para reducir el límite de velocidad a 20 mph e incluso 10 mph en calles de los cinco condados como parte del acuerdo presupuestario estatal emergente en Albany, anunció ayer la gobernadora Kathy Hochul.

Esto se debe a que la ciudad pronto podría controlar sus límites de velocidad, un poder que anteriormente estaba en manos del estado. Es una gran victoria para los defensores de la seguridad vial que han presionado para que se apruebe la “Ley Sammy” durante años, destacó ABC News.

Luego de una racha de accidentes fatales, incluyendo una niña de 10 años arrollada el martes al salir de la escuela en Brooklyn, ayer durante una conferencia de prensa la gobernadora Hochul dijo que una versión de la “Ley Sammy” se incluyó en el acuerdo presupuestario final. Esa medida permitirá al Concejo Municipal de NYC aprobar una legislación que reduzca a 20 mph en casi todas las calles de la ciudad el actual límite de velocidad predeterminado actual de 25 mph.

Además en un pequeño número de calles se bajaría a 10 mph. Habría una excepción importante: las carreteras con al menos tres carriles en una sola dirección mantendrían el límite de velocidad predeterminado actual de 25 mph.

La versión final de la ley aún no se había publicada cuando Hochul hizo sus comentarios ayer. El Concejo Municipal de NYC y el alcalde Eric Adams aún tendrían que aprobar el cambio, explicó Gothamist.

El proyecto de ley lleva el nombre de Sammy Cohen Eckstein, un niño de Brooklyn de 12 años que murió arrollado por un conductor a exceso de velocidad cerca de su casa en 2013. Su madre, Amy Cohen, encabezó un grupo de padres que pasaron años presionando y haciendo viajes frecuentes a Albany, la capital estatal, con la esperanza de convencer a los legisladores para que la adoptasen.

“La ciudad de Nueva York necesita todas las herramientas posibles para poner fin a la violencia vial prevenible y mantener a las personas seguras. Ahora, nuestros legisladores en Albany finalmente aprobarán la Ley Sammy. Este momento no habría sido posible sin la incansable defensa de Amy Cohen y muchos otros por su compromiso con la seguridad en las calles. Nuestro trabajo no ha terminado. No dejaremos de luchar hasta que todos puedan viajar por la ciudad de Nueva York sin temor a morir o sufrir lesiones graves”, declaró ayer en un comunicado Danny Harris, Director Ejecutivo de Transportation Alternatives, grupo de defensa de peatones y ciclistas.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En septiembre la maestra Priscilla Loke murió arrollada por una bicicleta eléctrica en un cruce peatonal en Chinatown (NYC). El martes un motorista hispano falleció cuando se saltó un semáforo en rojo mientras huía de la policía cerca del Zoológico de El Bronx. Horas antes hubo una balacera mortal desde dos scooters en ese mismo condado.

Actualmente NYPD mantiene una cruzada contra los vehículos ilegales de dos ruedas: desde principios de año la policía ha retirado 9,500 scooters, motos de cross (dirt bikes) y vehículos todo terreno de las calles (ATVs). Se han emitido 989 citaciones y 1,300 personas han sido arrestadas como resultado de las confiscaciones. “Existe una relación directa con las personas que viajan en scooters ilegales y cometen delitos”, dijo esta semana Benjamin Gurley, subjefe de NYPD.

Los accidentes de tránsito son un gran reto en Nueva York y en muchos casos los conductores huyen. Ello a pesar de “Vision Zero” (Visión Cero), plan de seguridad vial creado en 2014 por el entonces nuevo alcalde Bill de Blasio, quien prometió hacer que la urbe fuese más segura para peatones, pedalistas y automovilistas con una meta de cero muertes para este año 2024.

En diciembre la gobernadora Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes que operan vehículos después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.