Taylor Swift estrena ‘The Tortured Poets Department’: “Gracias” para Kim Kardashian y dedicatorias a Joe Alwyn

‘The Tortured Poets Department’ es el nombre del nuevo disco con el que Taylor Swift volvió a hacer historia en la industria. El material en sí cuenta con temas oscuros, con sonidos profundos y emociones terribles que van desde la duda hasta la miseria absoluta.

Taylor no escondió sus cicatrices ni sus más feroces maldiciones en este proyecto, que al final está conformado por 31 canciones, porque estamos frente a dos nuevos discos. El segundo lleva por nombre “The Tortured Poets Department: The Anthology” del cual se desprenden canciones como “Thank You Aimee”.

Esta canción hace referencias importantes a la historia que Taylor vivió con Kim Kardashian. Y aunque con este capítulo cierra esta etapa de su vida, no lo despide sin antes darle las gracias a Kim, porque reconoce que todo lo que ella provocó la llevó renacer de sus cenizas, sino también a construir todo un imperio que la ex de Kanye West esta vez no podrá siquiera destruir.

Pero este agradecimiento por parte de la compositora no viene sin tragos de hiel para Kim Kardashian, porque Taylor esta vez sí lo dejó salir todo y le dice en su canción: “Tal vez tú has reformulado la historia y en tu mente, nunca me golpeaste hasta dejar mi espíritu negro y azul; no creo que hayas cambiado mucho, y por eso cambié tu nombre y cualquier pista definitiva. Un día, tu hijo llegará a casa cantando una canción que sólo nosotros dos sabremos que es sobre ti“. Esta canción y esta letra más que una amenaza suena a maldición y es que Taylor nunca olvidará y tampoco va a permitir que Kim lo haga.

La producción del disco corre por cuenta propia, pero Taylor Swift también volvió a trabajar con sus grandes amigos: Jack Antonoff, Aaron Dessner y Patrik Berger.

¿Y Joe Alwyn?

Hoy por fin sabemos que en esta relación que inspiró grandes temas musicales de discos como “Reputation” y “Lover” llegó a su final porque el mismísimo Joe Alwyn no estaba seguro con un “felices para siempre” junto a la cantante. Taylor explica que ella quiso mantener el barco a flote y que terminó, literalmente, hundiéndose con él. Hundiéndose en un barco del cual Alwyn ya había zarpado.

“So Long, London” es una triste respuesta a lo que un día ella bien llamó “London Boy”. Taylor Swift expone tanto como reconoce y reclama el haberse quedando amando hasta el final. “Y tú dices que abandoné el barco, pero me estaba hundiendo con él”, canta Taylor en “So Long, Londo”. Para después agregar: “Mis nudillos blancos por agarrarme con todas mis fuerzas a tu resentimiento silencioso”.

Temas como “My Boy Only Breaks His Favorite Toys” y “Down Bad” son una clara referencia al dolor, al enojo y a la desolación que vivió en los últimos días en los que su corazón pudo latir por eso amor. Le hace ver en estos temas, a su ex, que él literalmente la dejó “a salvo y abandonada”, una tremenda paradoja.

Al escuchar el tema “Fresh Out the Slammer” los fans de Taylor aprecian y entienden lo que ahora la cantante está viviendo con Travis Kelce, una relación más abierta para sí misma, dejándose ver no porque busque aparecer en la prensa sino por la necesidad misma de vivir abiertamente sin necesidad de esconderse.

Taylor Swift, probablemente por esta misma razón, vuelve con dos discos en los que no escondió nada, lo sacó todo y sin importarle ser juzgada volvió a conectarse con su público desde su manera más honesta de ser: con la música, con su música, con sus puentes y sus coros, con su creatividad misma.

