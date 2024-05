¿Qué quiere hacer Clovis Nienow luego de ‘La Casa de los Famosos 4’?

Clovis Nienow se convirtió en uno de los participantes más mediáticos de ‘La Casa de los Famosos 4’, por lo que muchos se preguntan qué pasará con el actor mexicano luego de su participación en el reality show de la cadena de televisión Telemundo.

El artista, quien destacó con personajes como el de Gladys dentro de la competencia, se ha visto en varios programas de televisión demostrando su carisma y personalidad. Sin embargo, ha revelado en una reciente entrevista cuál es el norte que tiene en su carrera como profesional.

Durante una entrevista con People en Español, el mexicano afirmó: “Yo estudié en otra televisora, TV Azteca. Yo tenía exclusividad de 8 años, estudié 3 años con ellos y participé en algunas novelas, pero personajes pequeños, y una serie digital. De ahí me fui por el mundo de los realities. Este es mi sexto reality. Pero sí me gustaría explorar mi lado de actuación. Sé que aquí en Telemundo hay muchas oportunidades, así que si me aparece la voy a aprovechar como aproveché esta de La casa de los famosos”.

El exhabitante del reality show dijo que hay posibilidades de que aparezca nuevamente en la pantalla chica, aunque no reveló de qué se trata: “Hay rumores por ahí que hay proyectos, pero primero hay que terminar este que todavía le quedan unas semanitas a La casa de los famosos y después a seguir con esta aventura y con mi vida”.

En la conversación también afirmó: “Dentro de 5 años voy a tener 35, me veo laboralmente bien, con buenos proyectos dentro del medio. Uno de mis sueños es tener una familia, encontrar una mujer que me valore, que yo la valore, que nos respetemos, que construyamos algo y hasta en una de esas un hijito, un Clovisito estaría genial, ¿no?”.

Clovis Nienow se convirtió en esta temporada en uno de los participantes más mediáticos de ‘La Casa de los Famosos’ y para ello influyeron varias cosas. Primero su incorporación al cuarto Tierra, en el que ganó bastante reconocimiento, debido a que este team llamó bastante la atención en las redes sociales.

Otro elemento que influyó fue la serie de personajes que presentó para divertir a la audiencia.

