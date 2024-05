“Yo no sigo los récords, me siguen a mí”: Cristiano Ronaldo anotó hat-trick en Al-Nassr [Video]

El atacante portugués Cristiano Ronaldo tuvo una brillante actuación en la goleada del Al Nassr por 6-0 contra Al Wahda por la fecha 30 de la Saudi Pro League.

Uno de los mejores jugadores de la historia abrió el camino de la victoria con un triplete frente a sus hinchas en el Al-Awwal Stadium y su equipo alcanzó la séptima victoria consecutiva en el certamen local.

A los cuatro minutos, Ronaldo aprovechó una pésima salida a media altura del arquero, Munir Mohamedi, para apropiarse de la pelota, acomodarse para el remate y ejecutar un disparo resbalándose que ingresó a la red contra un palo.

Antes del cuarto de hora, volvió a golpear con un testazo para el 2-0 en poco más de 11′ disputados en Riad y debió esperar para completar su producción personal hasta los 51′, cuando se impuso en un mano a mano al guardameta.

Las otras celebraciones de Otávio, Sadio Mané y Mohammed Al Fatil completaron la labor de los dirigidos por Luis Castro, aunque la nota de la jornada giró en torno al Bicho, que sigue achicando las diferencias para lograr un récord en el fútbol mundial: convertir 900 goles.

Cristiano tras su nuevo triplete

“Como siempre digo, yo no sigo estos récords, me siguen de forma natural. Si no es esta temporada, llegaré en la otra a los 900 goles. Estoy muy feliz de haber ayudado al equipo y la carrera por el título aún no ha terminado. Empezamos la temporada ganando la Copa Árabe de Clubes y queremos terminar la temporada ganando la Copa del Rey”, trazó el lusitano.

El máximo artillero de la historia acumula 890 gritos en 1219 encuentros a lo largo de su carrera. Las impactantes cifras de su estadía en Arabia Saudita lo hicieron acercarse a esta marca con 61 tantos en 63 presentaciones desde su arribo a comienzos de 2023 a Al Nassr.

A estos números, hay que sumar lo hecho en Real Madrid (450), Manchester United (145), Juventus (101), Sporting de Lisboa (5) y la selección de Portugal (123).

