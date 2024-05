¿A quién salvaron en ‘La Casa de los Famosos 4’ hoy 5 de mayo?

Lupillo Rivera ganó la salvación en ‘La Casa de los Famosos 4’ y rescató a su compañero La Melaza, algo de lo que se hablaba desde hace unos días, debido a la estrategia que ha llevado adelante el ‘Toro del Corrido’, quien se unió hace unas semanas al cuarto Agua.

Esta decisión movió la placa de nominados y ahora quienes están en riesgo de salir son Patricia Corcino, Paulo Quevedo, Rodrigo Romeh y Lupillo Rivera.

Dentro del juego, el artista ha sido bastante diestro en este tipo de competencias, y por eso se ha robado la salvación en varias oportunidades, o ha llegado a ser líder de la semana, dos hechos que lo han ayudado a mantenerse dentro de la competencia.

“Lupillo se robó la salvación, le robó la salvación a Maripily, felicidades”, decía La Jefa este 5 de mayo en una gala que estuvo llena de emociones.

La decisión de salvar a La Melaza fue con un fin bastante específico: lograr la eliminación de Rodrigo Romeh, según indicó el ex de Belinda en una conversación con sus compañeros.

“Ojalá que me salga la jugada. Así estábamos con Carlos y Fernando”, dijo.

En la noche de este domingo, Lupillo Rivera también tuvo un duro posicionamiento con Maripily Rivera, quien nuevamente cargó contra él en medio de una lucha que se ha hecho más intensa con el pasar de los días.

“Tú y yo tenemos algo pendiente. Lupillo, estamos a unas semanas, hace un mes nos sentamos en la fogata a hablar y tú me dijiste que yo era una mujer muy fuerte y que te recordaba a tu madre, que por cierto me admirabas y que también tú tenías a dos mujeres que hiciste fuerte y a mi eso me pareció un comentario machista. Y aquí tú estás viendo a una mujer fuerte, pero no una mujer fuerte que fue por un hombre, porque he sido madre soltera, he tenido que superar muchas cosas, la muerte de mi mamá, maltrato y todas esas situaciones me han hecho fuerte”, dijo.

También consideró que él ha dicho muchas mentiras sobre ella. “Con todo y el daño que me has hecho, te respeto, aunque no merezcas mi respeto”, añadió.