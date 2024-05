Amanda Serrano habla sobre su revancha ante Katie Taylor y deja abierta la posibilidad de una trilogía

La puertorriqueña Amanda Serrano aseguró este lunes que se encuentra lista para afrontar el reto de lo que será la segunda parte de la histórica pelea ante Katie Taylor, durante la cartelera del próximo 20 de julio de Jake Paul vs. Mike Tyson en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

En la rueda de prensa oficial de la programación, que se celebró este lunes en el icónico teatro Apollo de Nueva York, Serrano (46-2-1, 30 KO) habló de la revancha ante Taylor (23-1, 6 KO), con quien cayó en decisión dividida en 2022, y en principio recordó a lo que fue el primer duelo y en cómo aprecia y observa a su rival.

“Mi nombre y el de Katie siempre estarán unidos sin importar qué y me alegro de ser parte de esto junto a ella. Es una gran campeona, pero vamos a salir y demostrarle al mundo que merecemos esta pelea“, comentó la boricua.

Posteriormente se refirió a su intención de dejar el peso pluma para subir al súper ligero, lo que es difícil pero apuntó que era un sacrificio que debía hacerse para que se confirmara la pelea.

“Todos saben que soy la campeona unificada de peso pluma. Lo he dicho muchas veces, cualquier cosa por encima de ese peso, es difícil para mí. Obviamente en 135 (libras) no vencí a Katie, pero para tener la oportunidad de pelear nuevamente contra ella, acepté la pelea en 140. Su equipo dijo: ‘tienes que hacerlo’ a 140. Realmente quiero la pelea. La lucha es para los fanáticos, por eso la grandeza requiere sacrificio. Así que una vez más estoy sacrificando mi cuerpo. Estoy sacrificando todo para subir tres divisiones“, añadió.

Serrano también recordó sus orígenes y bromeó sobre como eso puede ayudarla a subir de peso antes de subirse a la báscula.

“La última vez fueron dos divisiones. Creo que gané. Escuché a Katie, creo que si subo a otra división puedo hacer lo mismo. Mi poder iba a venir conmigo y esta es una gran oportunidad para los dos y es lo que es. Sólo tengo que comer más. Soy latina, así que como mucho más arroz“, explicó.

Por último habló de su recuperación ocular de marzo que le impidió subir al cuadrilátero para enfrentar a Nina Meinke y aclaró que se encuentra bien al 100 %, explicando también que en el hecho lo que había sido afectado había sido el párpado y no su visión.

“Estoy cien por ciento bien. Era el párpado; No estaba en el globo ocular, así que estoy completamente bien. Estoy bien y lista para partir el 20 de julio. Quiero agradecer a todos en MVP, a mi entrenador, Jordan Maldonado, a Netflix, a todos, incluso al equipo de Katie Taylor por hacer que esto suceda. Estoy super emocionada y no puedo esperar hasta el 20 de julio. Me convertiré en campeón indiscutible de dos divisiones. ¿Qué puedo decir?”, cerró.

