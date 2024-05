Gustavo Lema se lamenta la eliminación de Pumas: “Me quedé muy dolido con el arbitraje”

El director técnico de los Pumas de la UNAM, Gustavo Lema, se mostró bastante afectado y “dolido” por la derrota de su equipo en la serie correspondiente a los cuartos de final del torneo Clausura 2024 de la Liga MX que disputaron contra la Máquina de Cruz Azul, acabando así con sus aspiraciones de poder llegar a la semifinal del torneo y competir por el título de campeón del torneo azteca.

Estas declaraciones las realizó el entrenador durante la conferencia de prensa posterior al encuentro que terminó empatado 2-2 pero con la ventaja de los celestes representó su eliminación; en sus palabras aseguró que este marcador es bastante doloroso debido a que el equipo trabajó mucho esta temporada para lograr sus objetivos.

“Más allá de lo que hizo Cruz Azul, me quedé muy dolido con el arbitraje. Hay un penal muy claro a Memo en el primer tiempo, otro penal en el segundo tiempo. Llega el delantero con la cabeza, sin levantar los brazos, solo con la cabeza, toca primero la pelota, el arquero se lo lleva puesto y le cobran falta”, expresó.

“No sé si vieron las estadísticas, estamos arriba en todas las estadísticas menos en los tiros libres porque todas las faltas fueron para ellos. La verdad me parece que (el arbitraje) no estuvo a la altura de un partido entre dos instituciones como las que se enfrentaron hoy, es el único sinsabor que me quedó y el no poder avanzar, pero los muchachos hicieron todo lo posible”, detalló el técnico ante los medios.

Pumas de la UNAM pudo poder el juego apretado con dos goles de Guillermo ‘Memo’ Martínez y César ‘Chino’ Huerta; a pesar de esto la Máquina de Cruz Azul también sumó dos tantos en el encuentro por parte de Alexis Gutiérrez y Lorenzo Faravelli para dejar el marcador global en 4-2 y así convertirse en los próximos rivales de los Rayados de Monterrey en la semifinal.

Durante el torneo Clausura 2024 de la Liga MX Gustavo Lema dejó una marca de siete victorias, seis empates y tres derrotas durante la fase regular, logrando llevar a su equipo de manera cómoda a la Liguilla del torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

