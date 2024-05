Miguel Herrera asegura que no existe un cambio generacional en la selección mexicana para la Copa América 2024

El director técnico mexicano, Miguel ‘Piojo’ Herrera, decidió ofrecer su opinión sobre la lista de buena fe presentada hace unos días por el entrenador de la selección de México, Jaime Lozano, con respecto a los posibles jugadores que formarán parte del Tri para la Copa América 2024 que se realizará en los Estados Unidos; en sus palabras descartó que exista algún cambio generacional y que está manteniendo la misma esencia para el duelo internacional.

Estas declaraciones las realizó el estratega durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde también reconoció que Jaime Lozano está realizando un gran trabajo para impulsar al Tri a cosechar los mejores resultados posibles a pesar de su crítica generacional.

“No diría que es una renovación, Jimmy lo está haciendo bien, tiene que generar competencia deportiva. El momento de Jimmy está haciendo bien las cosas porque tiene que darle oportunidad a los jóvenes y es dos años para el Mundial, si me dijeras que es el próximo año para dejar fuera a Ochoa y demás para experimentar, pero faltan dos años”, expresó el antiguo seleccionador azteca.

Miguel Herrera también enfatizó que la Copa América 2024 será una importante vitrina para poder conocer el rendimiento físico y competitivo del combinado tricolor para probar a las jóvenes figuras que podrían ser elegidas para la defender a la selección mexicana y además como un preámbulo para poder obtener un gran papel en el Mundial de la FIFA 2026 que se realizará de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.

“¿Y dónde quiere que pueden crecer estos jugadores? Hoy tenemos que hablar de darle el apoyo al técnico y a los muchachos para que prueben, es el momento de ver estos jóvenes. Hoy con la Copa América en Estados Unidos con la gente, vas a ser local, es una buena prueba, eso va a pasar al Mundial, vamos a echarlos, que compitan con selecciones extraordinarias de Sudamérica”, detalló el Piojo.

“Una buena actuación es llegar a estar entre los cuatro primeros, donde veamos a los muchachos desenvolverse bien, pasar Fase de Grupos es una exigencia natural. Es un torneo extraordinario, pero si estás entre los cuatro primeros vas a tener un Mundial muy bueno. No tengo ese gusano, pero sí las ganas de estar en selección en algún momento, no es que esté desesperado, llegó en momento brillante (su mejor etapa como DT), por el poco tiempo que tuve para trabajar, hicimos un buen Mundial, no el mejor que nadie porque no llegamos a una instancia mayor”, concluyó Herrera.

