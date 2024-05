Patricia Corcino dice que a Romeh le prohibieron que compartiera con ella dentro de ‘La Casa de los Famosos 4’

Patricia Corcino, presentadora de televisión, dijo que a Rodrigo Romeh le prohibieron compartir con ella dentro del reality show ‘La Casa de los Famosos 4’, del que fue eliminada hace unas semanas.

La boricua hizo una transmisión en vivo en la que dijo que dos personas del cuarto Tierra le dijeron al mexicanao que no compartiera con ella.

“Lo llevaron a otro lado, lo llamaron y le prohibieron, dos personas de su cuarto, le prohibieron compartir conmigo. Entonces, obviamente, ya después de ahí, ¿qué iba a hacer? Yo me di cuenta de todo, me quedé callada, pero él se dio cuenta que yo me di cuenta y cuando él encontraba la oportunidad de que yo estuviese sola en la cocina o en el gimnasio, él trató como en varias ocasiones dejarme saber que fue por otra cosa que lo desconcentró”, afirmó.

La artista se definió como una “zorra vieja” por lo que entiende que hubo inseguridades por parte de algunos que no dejaron que ella compartiera con él.

“Es como una inseguridad”, afirmó.

Ante su mensaje, que fue algo sorpresivo para muchos, se dieron muchas reacciones del público, algunos porque piensan que quiere aprovechar el buen momento que atraviesa Romeh, quien estaría entre los primeros lugares del reality show.

“Está pendiente a Romeh porque ya sabe de su fandom y que estará entre los ganadores. Verdad o no, no le hagan caso. Ella quiere ser famosa sí o sí”, “Todavía no entiendo cual es la obsesión que se tienen todas las mujeres de esa casa con Ariadna y los hombres con Romeh, yo quedo loca, y como si Romeh en 4 meses que lo hemos visto no sabemos que él sí tiene palabra y criterio propio”, escribieron algunos.

Otros mensajes que se han leído son: “Está diciendo que Romeh no tiene criterio propio? Es un adulto nadie le puede prohibir nada… si Romeh hubiera querido tener una relación más cercana con ella no habría poder humano que se lo impidiera”.

