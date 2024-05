William Levy tras el escándalo que vive: “He levantado a personas que han tratado de derribarme”

William Levy y Elizabeth Gutiérrez desde hace varios días que habían preferido mantenerse bajo perfil y no dar más tela para cortar sobre lo que fue su relación sentimental en las últimas dos décadas. Sin embargo, el actor de raíces cubanas quiso usar una de sus redes sociales para dejarle claro a sus seguidores que no permitirá que el odio lo deje actuar de una manera inadecuada.

Hasta el momento William no ha querido ofrecer declaraciones sobre lo que ocurrió con la madre de sus hijos. Sin embargo, eso no ha sido motivo para no emitir opiniones de lo que está pensando, pues así lo ha hecho saber a través de su perfil en la red social de la camarita porque recientemente escribió: “He alimentado bocas que han hablado mierd* sobre mí. He levantado a personas que han tratado de derribarme“.

Elizabeth Gutiérrez y William Levy tienen varios meses separados. Crédito: Mezcalent

Además, la expareja sentimental de Elizabeth también ha dejado claro que en cualquier circunstancia existirán dos versiones de los hechos, pese a que él no desee dar la suya por respeto a sus hijos. A su vez, agregó que: “Sí, la vida puede ser un poco loca, pero no me dejaré llevar por el odio hacia otros. Después de todas esas payasadas, todavía estoy aquí siendo yo. Que tengan un bello domingo, los amo”.

Con estas palabras, el actor cubano dejó en claro su postura ante las críticas y rumores que han surgido a raíz de su separación de Elizabeth. A pesar de la difícil situación personal que está atravesando, William parece estar decidido a no permitir que las adversidades lo afecten y se mantendrá firme en defender su verdad y su integridad.

Los seguidores del actor han mostrado su apoyo y admiración por su actitud valiente y determinada, destacando su fortaleza y positivismo frente a las dificultades. Sin duda, Levy seguirá enfrentando las críticas y rumores con entereza y confianza en sí mismo, sin permitir que nada ni nadie ponga en riesgo su paz y felicidad.

Sigue leyendo:

· Video: William Levy demostró que su relación con su hija se mantiene bien y estable

· Lucho Borrego habló con William Levy y dice que se “está orquestando toda una manipulación”

· Niurka Marcos sobre Elizabeth Gutiérrez y William Levy: “Le ha puesto 50 millones de cuernos”