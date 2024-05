Elizabeth Gutiérrez envía palabras de reflexión tras polémicas palabras de William Levy

A comienzos del mes de abril fue cuando Elizabeth Gutiérrez le ofreció una exclusiva a ‘HOLA! AMÉRICAS’ para hablar de su vida sentimental, debido a que desde hace varios meses se venía rumorando que entre ella y William Levy no existía nada. Por ello, la actriz confirmó al medio que la relación amorosa había llegado a su fin.

Desde entonces han surgido muchos detalles y los fanáticos se han pronunciado a favor y en contra de ambos luego de que ‘People en Español’ revelara que la policía llegó a visitar en cuatro oportunidades el domicilio de la familia, debido a que los problemas que se salieron de control. Sin embargo, Elizabeth este miércoles en horas de la mañana compartió un mensaje tras las fuertes declaraciones de Levy: “Un nuevo amanecer, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad”.

¿Qué dijo William Levy?

William Levy escribió un mensaje en el que expresó su gratitud por el amor y el apoyo que ha recibido de sus seguidores a lo largo de los años. Además, dejó en claro que no tolerará el odio y la negatividad en su vida, y que prefiere centrarse en las cosas positivas y en seguir adelante.

“He alimentado bocas que han hablado mierd* sobre mí. He levantado a personas que han tratado de derribarme“, fue parte del mensaje que colgó en la red social de la camarita, plataforma donde casi alcanza los 12 millones de seguidores.

Elizabeth Gutiérrez se muestra positiva

“Todos hemos pasado esos momentos que no tenemos ni fuerza para salir de la cama. Cuando dices: ‘Hoy no quiero ver a nadie, no quiero hablar con nadie, quiero desaparecerme’, ¿cómo encuentras esas fuerzas? Todos tenemos cierta culpa, no echarle la culpa a los demás”, dijo la actriz frente a las cámaras de Univision.

“Hay un crecimiento. Hay quienes no cambian. Si no cambian hay que irse de ahí y no buscar restauración en las manos de quien te rompió”, agregó durante su intervenión en ‘Despierta América’.

Sigue leyendo:

· Elizabeth Gutiérrez en Despierta América habla con Daniel Habif sobre sanar heridas y ser feliz

· Niurka Marcos sobre Elizabeth Gutiérrez y William Levy: “Le ha puesto 50 millones de cuernos”

· William Levy habló y acepta que cometió errores y dice que Elizabeth Gutiérrez también tuvo