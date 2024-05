Cristian “Chicote” Calderón dedica entre lágrimas el campeonato con América a su familia: “La perdí”

El lateral del Club América, Cristian “Chicote” Calderón, no pudo contener las lágrimas al celebrar el título del Clausura 2024 con las Águilas. Visiblemente emocionado, dedicó el triunfo a su familia y a la afición del América, agradeciéndoles su apoyo durante un momento personal difícil.

Calderón, quien hace un par de semanas anunció su divorcio, atravesaba por un momento complicado. Sin embargo, nunca perdió de vista su objetivo en el América: “ser mejor persona y jugador”.

“Primero que nada, quiero agradecer a mi familia que siempre ha estado conmigo. Como todos saben, creo que la perdí y hoy gracias a ellos estoy aquí. Con ellos llegué al América, luché y tuve un largo proceso. Hoy les agradezco todo lo que estoy haciendo”, expresó con la voz entrecortada en una entrevista con Julio Ibáñez de TUDN.

“También quiero agradecer a la institución, a toda la directiva y al cuerpo técnico por la oportunidad que me dieron de venir. Estoy muy feliz de ser campeón con el equipo más grande de México”, agregó el defensa, cuyo fichaje por el América fue muy polémico debido a su pasado en el Chivas.

A pesar de sus problemas personales, “Chicote” Calderón se sintió respaldado por la afición, sus compañeros y la directiva del América. Se comprometió a dar lo mejor de sí mismo para que las Águilas logren el tricampeonato en el Apertura 2024.

“Vamos por eso (tricampeonato), pero primero a festejar con toda esta gente que se lo merece. Vamos paso a paso”, mencionó.

Más adelante, reveló de dónde sacó la fuerza para superar su divorcio: “Aquí de donde estoy parado, con toda esta gente en el estadio, con mis compañeros y la directiva. Ellos supieron por lo que estaba pasando y nunca me dejaron de apoyar. Siempre recibí mensajes de apoyo, algunos no tan positivos, pero no de esta gente, sino de la afición rival. Hoy, gracias a toda esta gente, estoy aquí disfrutando”.

Las palabras de “Chicote” Calderón reflejan la importancia del apoyo familiar y del equipo en los momentos difíciles. Su dedicatoria a la afición del América también muestra el profundo vínculo que existe entre el jugador y el club.

