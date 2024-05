Entre lágrimas: uno de los momentos más emocionantes de la boda de Carlos Adyan y Carlos Quintanilla

El presentador de televisión Carlos Adyan se casó este sábado con el ejecutivo de televisión Carlos Quintanilla en una ceremonia celebrada en San Miguel de Allende, México, rodeado de sus seres queridos y una gran cantidad de famosos.

En las redes sociales divulgaron varios momentos de la ceremonia, a la que acudieron cientos de invitados para celebrar su amor.

Uno de los momentos más especiales, según se vio en la cuenta en Instagram de People en Español, fue cuando las madres de los novios los acompañaron al lugar en el que harían un ritual muy especial para pactar su unión. En las imágenes se les veía tan emocionadas que salieron algunas lágrimas.

Con un bello lago de fondo, los novios se prometieron amarse para siempre y acompañarse en los buenos y malos momentos, mientras los invitados seguían con admiración sus declaraciones.

Boda de Carlos Adyan y Carlos Quintanilla

En declaraciones al medio, la pareja habló de cómo vivieron su boda este 26 de mayo. “Estábamos nerviosos, pero confiados. Cuando uno prepara una boda como esta, que tiene tantos detalles uno pone el corazón. Trabajamos muchísimo para que nuestros invitados se sientan felices. Esto era lo que ambos queríamos. Disfrutamos la boda de principio a fin”, dijo el presentador de ‘En Casa con Telemundo’ a People en Español.

Por su parte, Carlos Quintanilla comentó: “Lo disfrutamos; sabíamos que esto se iba a pasar rápido. Desde que puse un pie en San Miguel traté que los nervios no me ganaran, que la ansiedad no me hiciera comerme todo lo que veía (risas), traté de disfrutar. Estábamos listos para disfrutar y compartir con nuestros seres queridos”.

Esta ceremonia fue planeada durante varios meses y resultó tal como querían los novios, quienes suman otro capítulo especial a su relación.

Además de los familiares y amigos, se vio a una gran cantidad de artistas que conoce a la pareja y algunos de ellos viajaron a México para vivir este día junto a ellos.

En la lista se vio a Guaynaa, Lele Pons, Jacky Bracamontes, Chiky Bombom, María Celeste Arrarás, Jorge Bernal, entre otros.

La decoración de la boda tuvo como colores principales el blanco y verde y se vio que cuidaron varios detalles para que la celebración tuviera elementos de la cultura boricua y mexicana, nacionalidades de la pareja.

