David Benavídez revela los detalles por los que el Canelo Álvarez canceló su sesión de sparring

El boxeador mexicano David Benavídez recordó el momento en el que se iba a convertir en uno de los sparring del campeón indiscutido de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez en el año 2017 para uno de los combates que iba a disputar en aquel momento; a pesar de esto el peleador detalló que dicha sesión fue cancelada por el tapatío y finalmente decidió explicar los motivos.

Benavídez detalló que en ese momento el Canelo se estaba preparando para su primera pelea contra Gennady ‘GGG’ Golovkin prevista para el 16 de septiembre de 2017 y justamente Benavídez fue el sparring del europeo por muchos años; este hecho generó duda en el azteca porque pensó que iba a ir con su rival a contarle todos sus secretos.

“He hecho sparring con todos, pero el único peleador con el que no he hecho sparring es Canelo. Iba en camino a hacer sparring con él, yo estaba en Big Bear. Eso fue en 2017. Estaba haciendo sparring con Golovkin, y luego iba a ir a hacer sparring con Canelo, pero luego, alguien de su campamento (de Canelo) me llamó y me dijo que no, que querían cancelarlo, porque no querían que fuéramos con él, y luego llevarse sus secretos a Golovkin. Y por eso fue”, expresó.

Estas declaraciones las realizó Benavídez durante una entrevista ofrecida para ESNEWS, donde destacó que el temor del equipo del Canelo Álvarez por revelar cualquier tipo de información a Golovkin generó que nunca pudiera trabajar junto a él como su sparring.

“He tenido muchas muy buenas sesiones de sparring. Mis respetos a todos los campeones que me aceptaron como su sparring, que me dieron su conocimiento, y que me dieron la oportunidad de hacer sparring con ellos. Estoy contento de que me hayan permitido compartir el ring con ellos”, resaltó el ‘Monstruo Mexicano’.

