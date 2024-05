Gabriel Soto le responde a Geraldine Bazán tras una supuesta infidelidad: “Pasaron muchas cosas”

Desde hace una década el fin de la relación sentimental entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto ha sido tema de controversia en los medios de comunicación y las redes sociales. La actriz mexicana ha expresado en diversas ocasiones su incomodidad por la situación, asegurando una infidelidad por parte del padre de sus hijas, lo que habría sido el principal motivo de su separación.

Por su parte, Soto ha negado en repetidas ocasiones las acusaciones de infidelidad y ha afirmado que su relación con Irina Baeva comenzó después de su separación con Bazán. Sin embargo, la actriz no ha parado de hablar de ese tema desde que ingresó en ‘La Casa de los Famosos’ durante su cuarta temporada y él decidió responderle.

“De lo de Geraldine, en cada historia hay dos caras de la moneda. Siempre he sido muy respetuoso de no contar mi parte de la historia. En mi caso particular, me pasaron muchas cosas que me llevaron a un divorcio”, dijo el actor frente a los medios de comunicación.

A pesar de las polémicas y controversias, Bazán y Soto han intentado mantener una relación cordial y respetuosa por el bienestar de sus hijas, Elissa y Miranda. Ambos han expresado en varias ocasiones su compromiso de ser buenos padres y de mantener una relación de respeto y comunicación por el bienestar de sus hijas.

“El hecho de que hayan inventado o dado por hecho que era el papá de un bebé que no era mío. Fue una época bien complicada para mí. Fue un año, desde que salió la portada de la revista, hasta que se comprobó que ese bebé no era mío, horrible. Explicárselos a tus hijos es complicadísimo y, sobre todo, en una cosa tan delicada”, añadió durante la conversación que sostuvo con la prensa.

Gabriel aclaró que así como cualquier persona tienen una parte privada, aunque muchos no lo crean por formar parte del mundo del entretenimiento: “Somos personas, tenemos una vida familiar, hijas, una intimidad; que por ser figuras públicas la gente piensa que no la tenemos y sí la tenemos. Y eso lleva consecuencias, a veces, buenas y, a veces, malas”.

