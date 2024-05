Lupillo Rivera confirma que Telemundo lo quiere en ‘La Casa de los Famosos All Stars’

A través de un live, Lupillo Rivera confirmó los rumores. Telemundo lo quiere en “La Casa de los Famosos All Stars”. En ese en vivo le dejo claro a su público que ellos tienen la última palabra: “Telemundo me está ofreciendo lo de La Casa de los Famosos All Stars, yo quiero saber si ustedes apoyarían que yo estuviera ahí, porque pues aveces uno se mueve donde el público quiere y eso es lo que yo quiero cuidar”.

¿Problemas para Rodrigo Romeh y Ariadna Gutiérrez?, Lupillo Rivera prepara demanda legal en su contra

Al día de hoy la comunicación de Lupillo Rivera con Telemundo parece completamente privada y hermética, sabemos lo poco que pasa a través de los comentarios que él realiza en las redes sociales, porque desde que salió del exitoso reality de la cadena hispana, “El Toro del Corrido” no se ha dejado ver en ninguno de los programas de la empresa.

Al contrario, éste se ha mantenido en completa comunicación con otros medios y periodistas, incluidos los de Univision, pero con Telemundo nada de nada.

Ahora bien, con la reciente declaración, entendemos eso, que sí habla con ellos pero nada más sobre temas laborales. Si llegasen a llegar a algún tipo de acuerdo, probablemente lo veríamos entablando alguna que otra entrevista con los programas de la televisora, pero de momento parece que todo quedará en manos del público que sigue al hermano de Jenni Rivera.

Por otra parte, vale agregar que Telemundo sigue llevando un contenido dramático con Top Chef VIP 3, ya que atrás quedó la esencia de la primera temporada. Esta edición con Alicia Machado, El Niño Prodigio, Carolina Tejera, El Puma y Galeano está que arde y los ratings parecen ir mejorando día con día.

