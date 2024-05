Nicholas Galitzine será He-Man en la película “Masters of The Universe”

El actor Nicholas Galitzine, quien recientemente participó en la cinta “The Idea of You”, junto a Anne Hathaway, interpretará al famoso personaje He-Man en la película live-action “Masters of the Universe”.

De acuerdo con un comunicado de Amazon MGM Studios, la trama de “Masters of the Universe” seguirá la vida del príncipe Adam de Eternia, quien siendo apenas un niño se estrella contra el planeta tierra en una su espacial. Décadas después, y bajo la identidad de He-Man, vuelve a su planeta natal para defenderlo de las fuerzas malvadas de Skeletor. Para vencer al poderoso villano, Adam debe descubrir los misterios de su pasado y finalmente abrazar su destino de guerrero.

Travis Knight será el encargado de dirigir la película bajo la producción Amazon MGM Studios y Mattel, mientras que Chris Butler realizará el guion del filme.

“Estamos encantados de darle vida a los queridos Masters of the Universe y no podríamos estar más emocionados de anunciar al inmensamente talentoso Nicholas Galitzine como nuestro He-Man“, dijo Julie Rapaport, jefa de producción y desarrollo cinematográfico de Amazon MGM Studios.

Cabe señalar que en los últimos años esta cinta ha tenido problemas para poder llevarse a cabo, pues anteriormente había sido adquirida por Warner Bros y Sony, sin embargo, decidieron retirarse del proyecto; posteriormente pasó a manos de Netflix, quien prefirió no producirla por preocupaciones presupuestarias.

“Masters of the Universe” está planeada para estrenarse a principios de junio de 2026.

