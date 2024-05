Niurka Marcos como nunca antes reveló detalles de su amorío con el actor Mauricio Islas

Niurka Marcos reveló que su romance con Mauricio Islas surgió en un momento difícil de su vida, cuando descubrió la infidelidad de su esposo. Ella comentó que Mauricio fue un gran apoyo para ella en ese momento y que entre ellos hubo una conexión especial. Sin embargo, aclaró que fue solo una etapa pasajera y que nunca hubo amor verdadero entre ellos.

“(Mauricio Islas) era soltero, éramos jovencitos. Yo venía de una (desilusión romántica); me acababan de poner los cuernos descaradamente y estaba bien enojada. Entonces, me dejé llevar. La verdad, me desquité; pero me desquité bien, claro. No así como otras niñas que se desquitan con el primer pen… Me desquité con uno lindo, guapo, bueno y todo”, comenzó diciendo la vedette en exclusiva para ‘De Primera Mano’.

La también actriz se expresó de su colega de una manera muy respetuosa debido a que él jamás ha revelado detalles de esa relación fugaz que exisitó en el pasado: “No, él es un caballero, y aparte, no va a hablar de eso tampoco”.

Pese a de todo, Niurka reconoció que Islas es un hombre atractivo y que cualquier mujer podría sentirse atraída por él. También señaló que ambos disfrutaron de su breve romance, pero que no hay rencores ni arrepentimientos. Hoy en día, mantienen una buena relación de amistad y se alegran por los logros personales y profesionales del otro.

Marcos demostró una vez más su sinceridad y transparencia al hablar sobre este tema tan personal. A pesar de las críticas o cuestionamientos, ella se mantiene firme en sus convicciones y en expresar su verdad sin tapujos.

¿Qué dijo Mauricio Islas?

“Hicimos Aventurera como hace 25 años, empezó, creo, en 1996… Se nos olvidaron los tiempos. Lo que siempre he dicho es que no soy una persona que cuente lo que hice o no hice hace mucho tiempo. Si ella lo está diciendo, respeto mucho las razones por lo que lo dice. La quiero, la admiro, la respeto… No tengo nada que estar contando”, dijo el actor en ‘Sale El Sol’.

