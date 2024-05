Aislinn Derbez habla de la fuerte etapa que vivió en su divorcio: “Tengo que aceptar la situación”

Aislinn Derbez ha expresado en varias ocasiones que ha aprendido mucho de las experiencias de la vida y ahora se encuentra en un lugar de mayor entendimiento y crecimiento personal. A pesar de las dificultades que implicó la separación, ella ha logrado mantener una relación amistosa y respetuosa con Mauricio Ochmann, en beneficio de su hija Kailani.

“Fue algo más como inesperado, fue algo más yo creo que empiezas a crecer para lados distintos, de que empiezas como a abandonarte a ti mismo por complacer al otro, yo creo que a los dos nos pasó lo mismo. De repente resulta que tu visión y la mía ya no coinciden… Uf, no nos arrepentimos absolutamente de nada, fue maravilloso, hermoso. Pero de repente como que, inesperado sobre todo para mí, porque también quien toma la decisión hay que respetar al que toma la decisión”, dijo en un episodio de ‘La Magia del Caos’.

“Es muy duro, y ahí es donde a mí me tocó un poquito confiar en la vida y confiar en que me estaba pasando, porque yo perfectamente me pude haber ido al lado de la víctima… Sí, claro que había problemas, claro que habían cosas, pero en mi cabeza era como de: ‘No era tan grave, son cosas que todo el mundo pasa’. El reto en mi caso sí fue como de decir: ‘Tengo que soltar porque me lo están pidiendo, la vida y esta persona me lo están pidiendo, tengo que aceptar la situación como es, y también tengo que respetar que, en su cabeza, ya no es”, añadió durante su intervención.

La actriz ha aprovechado esta situación para reflexionar sobre sus propias necesidades y deseos en una relación, y ha encontrado en el proceso de divorcio una oportunidad para reconstruirse a sí misma y redescubrir lo que realmente quiere en su vida. Aislinn se muestra optimista y decidida a seguir adelante, abierta a lo que el futuro le depare en términos de amor y relaciones.

“Fui a terapia y en terapia fue cuando empecé a descubrir el hilo negro y empecé como a ahondar y sí fue como de: ‘Ah, espérame. Nos estábamos abandonando’. Pero cuando tú como pareja te empiezas a abandonar a ti mismo, sin darte cuenta empiezas a dejar tus mundos… dejas de ser esa mujer, te conviertes en mascota”, añadió desde su experiencia personal.

