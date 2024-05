Guillermo Ochoa se despide de la Serie A y anuncia su retiro del Salernitana

El guardameta e histórico miembro de la selección mexicana, Guillermo Ochoa, anunció esta semana su salida formal del Salernitana de la Serie A de Italia luego del descenso que sufrió el equipo en el fútbol europeo al registrar una negativa campaña en la que terminaron en la última posición con apenas 17 unidades.

La noticia la dio a conocer ‘Memo’ Ochoa a través de una publicación compartida por medio de un emotivo mensaje a través de su cuenta en la red social Instagram en la que agradeció a la institución italiana por la oportunidad que le brindaron y también a los fanáticos que día a día le mostraron su incondicional apoyo desde las gradas.

“Hoy me dirijo a ustedes con tristeza para despedirme al dejar este maravilloso club, ciudad y afición que me acogieron con los brazos abiertos durante la última temporada. Mi experiencia con Salernitana fue inolvidable, aunque corta fue intensa, llena de emociones y desafíos que me hicieron crecer como deportista y como persona”, expresó el jugador.

“Quiero agradecer a cada uno de ustedes por su apoyo en todo momento, por el ánimo que me impulsó a dar lo mejor de mí en cada partido. La pasión y el amor por el fútbol que se siente en esta ciudad me conmovió profundamente y siempre llevaré a Salerno en mi corazón. Fue un honor defender los colores de Salernitana y luchar junto a mis compañeros”, agregó el portero.

Memo Ochoa llegó al Salernitana en el año 2022 y rápidamente se hizo con la titularidad del equipo gracias a la trayectoria y buenas habilidades que mostró en el terreno de juego; a pesar de esto el portero no logró evitar que el equipo mantuviera una pésima campaña por la falta de goles y debilitada defensa para quedar así eliminados de la Serie A y caer a la Segunda División del torneo.

“Agradezco a mis entrenadores, personal y dirección que hicieron posible mi llegada a este club y me permitieron disfrutar del fútbol de la Serie A, una de las ligas más competitivas del mundo. ¡Gracias por todo y nos vemos de nuevo! Con cariño y gratitud, Guillermo Ochoa”, finalizó el guardameta en la publicación.

El mexicano disputó un total de 21 partidos en esta temporada 2023-24 de la Serie A y en esas oportunidades recibió un total de 44 goles y además dejó el arco en cero en una oportunidad para tener uno de los peores balances de toda la competencia italiana.

