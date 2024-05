Eugenio Derbez responde tajante por el reencuentro que tendrá con Victoria Ruffo

Victoria Ruffo ha expresado en diversas entrevistas que está emocionada por convertirse en abuela y que no ve la hora de conocer a Tessa. Eugenio Derbez ha compartido en sus redes sociales lo feliz que está por volver a ser abuelo y ha reconocido que es un momento muy especial en su vida, aunque respondió lo que piensa del momento cuando se reencuentren.

El protagonista de ‘No se aceptan devoluciones’ tiene algo en mente que no lo deja tranquilo: “Estoy un poco preocupado por ese encuentro que no sé cómo se vaya a dar. Yo creo que la gente está más preocupada por el encuentro de nosotros que por el nacimiento de la bebé”, reveló en el programa de televisión ‘De Primera mano’.

Sin embargo, también ha expresado su felicidad por ser abuelo y por la oportunidad de poder compartir momentos especiales con su nieta. Por su parte, Victoria ha comentado que está emocionada y ansiosa por conocer a la bebé que llegará dentro de poco.

“Aquí la protagonista debe ser la bebé y José Eduardo, y lo nuestro ya qué aburrición, han sido muchos años. Ojalá que esto haga que finalmente haya una mejor convivencia”, añadió durante la exclusiva que ofreció a ‘Imagen Televisión’.

Ambos han demostrado estar abiertos a la idea de reencontrarse en este momento tan importante para la familia, y han asegurado que reinará el amor y la felicidad por encima de cualquier otra circunstancia. Sin duda, la llegada de Tessa será un momento de alegría y unión familiar que podrá sanar heridas del pasado y abrir la puerta a una nueva etapa de relación entre Eugenio y Victoria.

Se espera que este reencuentro sea tan especial y emocionante como están esperando, y que la llegada de Tessa traiga consigo una nueva oportunidad para fortalecer los lazos familiares y crear recuerdos inolvidables para todos.

Encuentro entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, según José Eduardo

“No sé qué me da más nervios (si el nacimiento de mi hija o el reencuentro de mis padres), no, pues sí, ahí estarán, digo yo estaré en lo mío con Paola, y resolviendo y viendo, y pues ya ellos se toparán por ahí, en una de esas ni los veo cuando se topen, ya será cuestión de ellos”, dijo en ‘Sale El Sol’.

