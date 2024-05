Sofía Castro se defiende de las críticas a su físico por sus fotos posando en bikini

Luego de que Sofía Castro compartió en su cuenta de Instagram unas fotografías donde se le ve posando a bordo de un yate, enfundada con un bikini color rojo, muchos usuarios de inmediato comenzaron a llenarla de elogios, sin embargo, también hubo otro grupo que criticó su físico, situación por la que la actriz no se quedó callada y decidió defenderse.

A través de su Instagram Stories, la hija de Angélica Rivera, publicó un extenso mensaje donde asegura que ya está cansada de que todo el tiempo se publiquen comentarios sobre su figura.

“Nunca hago esto, pero se llevan metiendo con mi físico y mi cuerpo desde los 15 años ¡y ya me cansé! ¿Por qué? Porque nadie tiene derecho de opinar del cuerpo de nadie, que si bajé de peso, que si subí, que si me operé, que estaba gorda, que no estaba gorda… ¿No se cansan? Yo he luchado contra eso desde los 15 años y no porque sea figura pública, tengo que aguantar ni permitir que mi físico y mi cuerpo sea una bola de opiniones y suposiciones“.

“Todas sus críticas y comentarios me generaron desde muy chica traumas e inseguridades que no tenía por qué pasar. Llevo luchando contra eso desde que era una adolescente, pero gracias a Dios hoy entiendo que la gente que comenta del cuerpo ajeno es gente sin qué hacer y sin amor propio”,escribió Sofía extremadamente molesta.

“Llegar a este punto me ha costado mucho trabajo. Entrenar desde las 6 AM entre semana, cuidarme mucho y sanar mi relación con la comida y sanar mis temas alimenticios. Nadie sabe por lo que pasa el otro, así que paremos con las suposiciones y comentarios del otro. Me enoja, sí ¿por qué? Porque no puede ser que sigamos criticando al de al lado, porque sus comentarios no saben cómo pueden dañar al otro”, agregó.

Para finalizar, Sofía Castro aseguró que no tiene por qué dar explicaciones sobre si se realizó una cirugía o no. Destacando que el cuerpo que ha logrado conseguido es gracias a que bajó 13 kilos debido a las estrictas rutinas de ejercicio y la buena alimentación que realiza desde 2020.

“¿Qué tiene de malo cuidar tu alimentación? ¿Qué tiene de malo hacer ejercicio? No entiendo. ¿Me enoja que digan que me operé? Creo que eso es lo de menos (yo sé lo mucho que le ch*ngo todos los días y lo peor es que lo subo a mis redes (…) paremos ya con el body shaming”, aseguró.

