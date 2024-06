Donald Trump reconoció el respaldo que recibe de hispanos en Estados Unidos: “Son buena gente”

El expresidente estadounidense Donald Trump expresó su opinión sobre los latinos en Estados Unidos y destacó su apoyo y conexión con esta comunidad. En una reciente entrevista emitida por Fox News, afirmó que los latinos son “buena gente, emprendedores y con gran energía”.

“Siempre les he gustado y a mi siempre me han gustado. He tenido buenos resultados con ellos. En 2016, gané toda la frontera de Texas (con México)”, aseguró el exmandatario, aunque si bien Trump ganó algunos condados fronterizos, la mayoría de la frontera texana votó por la demócrata Hillary Clinton.

Donald Trump “está de acuerdo” con lo que sea

Durante la entrevista, que se transmitió este domingo en el programa matinal Fox and Friends, el magnate también abordó su reciente condena por 34 delitos de falsificación documental en Nueva York.

A pesar de la gravedad de los cargos, manifestó estar preparado para cualquier sentencia que el juez neoyorquino Juan Merchan dicte el próximo 11 de julio. “Estoy OK con lo que sea”, dijo Trump, restando importancia a la posibilidad de arresto domiciliario o libertad condicional.

La conversación, citada por la agencia de noticias Efe, se centró en su estrategia política y sus puntos de vista sobre el estado actual del país. Denunció asimismo lo que considera una “instrumentalización” del Departamento de Justicia y del FBI, criticando duramente a sus oponentes internos.

“Esta gente está enferma; está trastornada. Hablamos del enemigo exterior y del enemigo interno. Tienes China o Rusia, pero si eres un presidente inteligente se les puede manejar fácilmente. Pero el enemigo interior está haciendo mucho daño a nuestro país. Quieren fronteras abiertas, altos tipos de interés y cuadruplicar los impuestos”, declaró el exmandatario.

También abordó el tema de la justicia en Estados Unidos y la comparó con los problemas de independencia judicial que enfrentan muchos países latinoamericanos.

“Esta instrumentalización es algo muy peligroso. Nunca lo hemos tenido en nuestro país. Sucede en otros países, en países sudamericanos”, señaló Trump, quien se refirió a los desafíos que enfrentan muchas naciones al sur del continente.

A medida de que se acerca la convención republicana, donde será probablemente confirmado como candidato presidencial, las encuestas muestran un aumento de su apoyo entre los votantes hispanos.

Históricamente, la comunidad hispana ha tendido a votar por candidatos demócratas, especialmente durante las campañas de Barack Obama. Sin embargo, en esta ocasión, Trump parece estar ganando terreno frente al actual presidente demócrata Joe Biden.

